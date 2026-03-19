中央社宅放寬共同居住資格 首季392戶申請至4月7日止

國家住宅及都市更新中心2026年第1季中央社宅招租已正式受理申請。這次招租放寬資格，申請人可將實際共同居住的兄弟姊妹列入，以因應多元家庭型態的居住需求，但申請人須注意，申請時所列家庭成員須為同一戶籍內的親屬關係，方能納入資格審查。中央社宅第1季招租為苗栗、雲林與臺東3處，共計392戶，申請期間至4月7日止，預計6月30日公開抽籤，最快9月1日起可入住。

本次招租均為中央於該縣市首座完工並辦理招租的新建社宅，分別為苗栗縣苗栗市「明駝好室」（107戶）、雲林縣斗六市「斗六好室」（96戶），及臺東縣臺東市「海濱好室」（189戶）。國家住都中心考量三縣市首次辦理社宅招租，為便利長者、不熟悉網路操作或對申請流程尚不熟悉之民眾，特別與苗、雲、東3縣市政府合作，於當地設置實體服務據點，提供臨櫃諮詢及線上申請協助服務，讓民眾申更為便利。

國家住都中心表示，近期亦額外釋出3處中央社宅並再次辦理招租，分別為新北市中和區「保二安居」(58戶)、桃園市中壢區「龍岡好室」（9戶）及高雄市左營區「崇實安居」（362戶）。國家住都中心指出，為縮短民眾等候入住的時間，針對部分熱門房型預先啟動招租作業以擴充備取遞補名單，確保社宅資源銜接順暢；未來有住戶租約期滿或搬遷釋出空戶，即可依序通知遞補，讓有需求的民眾能儘速入住。

國家住都中心提醒，這3案已於3月12日受理申請至4月10日止，並於6月30日與第1季招租的3處社宅併同辦理抽籤，最快9月1日起租，其中「保二安居」為全國首例警消專案社宅，僅提供基層警察、消防及海巡人員申請，盼讓第一線守護公共安全的同仁能有更穩定的居住環境。