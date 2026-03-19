風向要變了？房仲：議價空間將變小、房價有機會止跌

央行今天舉行第1季理監事會議，宣布將自然人第二屋的貸款上限，從5成上修為6成。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，央行針對影響最大的換屋族適度鬆綁，將貸款成數增加一成，但其餘管制政策都維持，意味央行步導引市場溫和軟著陸的方向不變。

張旭嵐表示，央行對換屋族釋出友善訊號，對換屋族而言不無小補，多貸一成減緩急售壓力，房價有機會持穩止跌，下半年議價空間縮小，而中大坪數家庭房型物件將有機會交易增溫。

她表示，央行滾動式調整政策，有助於市場動態調節，隨著政策朝友善方面發展，後續市場反而更應關注中東戰事與青安減碼的多空拉扯。

由於國際戰事再掀國際通膨疑慮，尤其亞洲能源高度依賴中東，輸入性通膨恐更鮮明，加上近期美金升值台幣貶值，原先規劃布局海外的資金，可換回更多台幣，也可望暫時回防國內，投入抗通膨屬性的投資，包括黃金或商用房地產，都可望吸引資金停泊。

台灣房屋資深經理陳定中表示，美國聯準會（Fed）宣布利率按兵不動，通膨疑慮下，市場也擔心利率不降反升，也讓「降息恐生變」成為後續利空焦點。

此外，新青安優貸將於7月屆滿，新青安接續方案若確定縮減優惠，將是該財政部青年安心成家政策推動10多年來首度減碼，對小資買盤的激勵效果將放緩，可能使低總價市場的熱度轉淡。因此短期內仍具剛性需求的首購族，不排除加速購屋步調，使Q2湧現一波搶搭新青安末班車的短期紅利，多空僵持下，往後房市發展仍有如大象轉身。