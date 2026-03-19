快訊

不滿卓榮泰赴日看球太高調 傳日本高層震怒？日台交流協會：日方沒有評論

南藝大音樂系爆教師「成績霸凌」！家長批評分黑箱 提告求償250萬

影／川普知情？以軍炸能源命脈 專家稱伊朗沒理由降溫：恐續戰到5月

聽新聞
0:00 / 0:00

風向要變了？房仲：議價空間將變小、房價有機會止跌

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

央行今天舉行第1季理監事會議，宣布將自然人第二屋的貸款上限，從5成上修為6成。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，央行針對影響最大的換屋族適度鬆綁，將貸款成數增加一成，但其餘管制政策都維持，意味央行步導引市場溫和軟著陸的方向不變。

張旭嵐表示，央行對換屋族釋出友善訊號，對換屋族而言不無小補，多貸一成減緩急售壓力，房價有機會持穩止跌，下半年議價空間縮小，而中大坪數家庭房型物件將有機會交易增溫。

她表示，央行滾動式調整政策，有助於市場動態調節，隨著政策朝友善方面發展，後續市場反而更應關注中東戰事與青安減碼的多空拉扯。

由於國際戰事再掀國際通膨疑慮，尤其亞洲能源高度依賴中東，輸入性通膨恐更鮮明，加上近期美金升值台幣貶值，原先規劃布局海外的資金，可換回更多台幣，也可望暫時回防國內，投入抗通膨屬性的投資，包括黃金或商用房地產，都可望吸引資金停泊。

台灣房屋資深經理陳定中表示，美國聯準會（Fed）宣布利率按兵不動，通膨疑慮下，市場也擔心利率不降反升，也讓「降息恐生變」成為後續利空焦點。

此外，新青安優貸將於7月屆滿，新青安接續方案若確定縮減優惠，將是該財政部青年安心成家政策推動10多年來首度減碼，對小資買盤的激勵效果將放緩，可能使低總價市場的熱度轉淡。因此短期內仍具剛性需求的首購族，不排除加速購屋步調，使Q2湧現一波搶搭新青安末班車的短期紅利，多空僵持下，往後房市發展仍有如大象轉身。

Fed 新青安 央行

延伸閱讀

央行鬆手「換屋人道走廊來了」！貸款上調至六成 專家：房市暖流來了

房市久違小驚喜！央行微鬆綁第二戶貸款成數 觀望買盤可望回流

央行鬆綁房市管制 自然人第二戶貸款成數從5成放寬至6成

多國將舉行央行會議 市場估美日歐利率不變

相關新聞

央行鬆綁房貸管控…楊金龍呼籲建商讓利 讓房市「軟著陸」

央行今日舉行第一季理監事會議，外界關注的房市管控政策出現變化，總裁楊金龍也呼籲，「建商要能讓利」，就能促成房市的soft landing（軟著陸）。

抓到？中工：寶佳集團鄭斯聰涉內線交易 喊話「要當下個唐楚烈嗎？」

中華工程（2515）19日對寶佳集團發動第二波法律行動；中工表示，針對寶佳集團惡意併購，並屢屢踐踏資本市場紅線之行徑，中工今日正式委請律師向檢調單位遞狀，向前中工法人董事常理公司代表人、現任大華建設（2530）、堡新投資與源通投資董事長鄭斯聰，提出違反《證券交易法》內線交易之刑事告發。

房市久違小驚喜！央行微鬆綁第二戶貸款成數 觀望買盤可望回流

房市自第七波信用管制措施以來陷入急凍，各界呼喊鬆綁措施不斷，央行19日召開理監事會議宣布，將全國自然人第2戶購屋貸款最高成數由五成調升為六成。

看好美台貿易協定…台灣賓士：美製車若零關稅 5車款優惠調整售價

台灣賓士總裁賴恩凱（Mark Raine）今天表示，樂見台灣與美國對等貿易協定（ART）成果，若美製車進口零關稅政策實施...

中工告鄭斯聰內線交易 寶佳火速回應：無的放矢

面對中工（2515）直指前中工法人董事常理公司代表人、現任大華建設（2530）、堡新投資與源通投資董事長鄭斯聰在知悉公司重大利多後火速辭職，並透過旗下公司持續違法交易買進中工股份，中工已將最新犯罪事證全數交予檢調。

王品進口日本全頭國產牛 火鍋事業年營收拚50億

王品集團今天宣布引進日本國產牛全頭進口，導入旗下火鍋品牌餐點。王品表示，鍋類餐飲事業群去年營收達新台幣34億元，今年在多...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。