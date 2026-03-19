快訊

女輔導員拍8男童「全裸共浴圖」...重判8年半變11月徒刑 判決理由曝光

利率連八凍 央行放寬第二戶成數管控至六成

TWICE抵台開唱！定延現身激瘦神顏美翻 Sana露大長腿氣場全開

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹老爺酒店「漫步東門」住房專案 美食巡禮或金工手作體驗二選一

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
位於東門市場二樓的漁鄉甜不辣，提供冷氣空調，用餐十分舒適。業者／提供
位於東門市場二樓的漁鄉甜不辣，提供冷氣空調，用餐十分舒適。業者／提供

百年市場的煙火氣息、昭和時期百貨建築的歷史風華，以及融合AI科技的數位藝術展覽，在新竹東門街區交織成一幅充滿文化層次的城市風景。新竹老爺酒店今年春季推出「漫步東門」住房專案，即日起至2026年5月31日開放訂房，每房4,568元起，邀請旅人以味蕾與步伐走入城市巷弄，透過在地美食、手作體驗與藝文探索，感受新竹最具魅力的生活風景。

創立於1900年的東門市場，是承載新竹百年城市記憶的重要地標，曾是全台規模最大的公有零售市場之一。近年在青年創業與空間活化的帶動下，逐漸轉型為融合傳統市場文化與多元餐飲的城市聚落。白天保留濃厚的市場人情味與生活氣息，夜晚則匯聚台、日、韓、泰等異國料理與餐酒文化，成為新竹備受矚目的「市場不夜城」。

該專案提供兩種體驗行程供旅客選擇。選擇A方案「東門市場美食巡禮」，可憑券品嚐市場內人氣名店「漁香甜不辣」與「艾比兒甜點」。由市場魚舖起家的漁香甜不辣，傳承三代魚漿製作技藝，堅持每日新鮮製作，口感彈牙鮮甜，是許多在地人從小吃到大的經典市場美味；而2015年從腳踏車甜點攤起家的艾比兒甜點，如今於東門市場三樓設店，其招牌「日式烤布丁」曾獲台灣烘焙大賞優選肯定，被譽為「新竹最強布丁」，滑嫩細緻的口感搭配焦糖香氣，為城市散策留下甜美記憶。

位於東門市場前的「新州屋」同樣見證新竹城市發展。創立於1934年（昭和9年）的新州屋，曾是新竹最時髦的百貨公司，如今由鴻梅文創品牌「或者」團隊重新營運，透過空間再生與文化策展，打造融合閱讀、設計選品與生活美學的「城市客廳」。入住專案旅客持券前往新州屋一、二樓消費可享9折優惠，感受老建築再生的文化魅力。

若選擇B方案「敲敲金工體驗手作DIY」，旅客則可體驗手作飾品的創作樂趣。敲敲金工結合手工飾品販售與金工體驗教學，提供戒指、情侶對戒與銀飾創作課程，本專案可免費兌換鑰匙圈DIY體驗一份，透過敲敲打打完成專屬紀念，為旅程留下獨一無二的回憶。

新竹老爺酒店表示，「漫步東門」不僅是一個住房專案，更是一場融合百年市場文化、在地美食與城市藝術的深度旅遊體驗。專案包含雅緻雙人客房住宿一晚、兩客自助式早餐，以及東門市場巡禮或金工DIY體驗二選一，並可免費使用飯店游泳池、健身房、三溫暖與遊戲室等休閒設施，邀請旅人於春日漫步東門，住進新竹最動人的城市風景，除了上述遊程外，也可以安排一趟藝文行程，造訪新竹市美術館展出的故宮數位展，其中「故宮AI 藝廊」運用生成式AI 與8K 高畫質技術轉譯故宮典藏文物，打造沉浸式藝術體驗，開啟藝術與科技的跨域對話，為城市旅行增添知性深度。

敲敲金工結合手工飾品販售與金工體驗教學，提供戒指、情侶對戒與銀飾創作課程。業者／提供
敲敲金工結合手工飾品販售與金工體驗教學，提供戒指、情侶對戒與銀飾創作課程。業者／提供

新竹老爺雅緻客房舒適寬敞窗外景致優美。業者／提供
新竹老爺雅緻客房舒適寬敞窗外景致優美。業者／提供

新州屋透過空間再生打造融合閱讀、設計選品與生活美學。業者／提供
新州屋透過空間再生打造融合閱讀、設計選品與生活美學。業者／提供

新竹 市場

延伸閱讀

台南遠東香格里拉17周年住房再升級 高樓層景觀房折扣優惠

相關新聞

Global Mall《美好購物節》登場 祭全台8店最高20%回饋

Global Mall第1季在商品定位及會員經營策略助攻下，業績較去年同期成長10%，掀起春季購物熱潮，為延續買氣動能迎接母親節檔期，Global Mall於3月26日至4月15日推出《美好購物節》，祭出多項消費回饋全面搶攻前哨戰商機，包含全台8店「滿額最高回饋20%」，搭配Global Mall聯名卡線上線下再加碼，指定專門店消費滿2,000元享3%回饋，同時二、三星會員消費滿6,000元再加贈200元，還能搭配15大銀行滿額禮及行動支付優惠，多重好康擴大會員回饋力道，優惠層層疊加，創造春季購物饗宴。

聯名日本海洋研究開發機構 SEIKO全新Prospex旗艦款全球限量致敬1968

日系製表品牌SEIKO近日發表全新Prospex Marinemaster旗艦系列，一款選擇與「日本海洋研究開發機構」（JAMSTEC）合作、限量生產，另一只則為常規款式，表款皆使用SEIKO的8L45自動上鍊機芯，鎖定300米防水、精確與機械表等關鍵字，成為日常生活的品質之選。

愛買攜手JA全農青森開賣真空包山藥、青森米 滿額送聯名磁吸燈箱

青森農產搶佔台灣消費者餐桌！愛買量販宣布與日本青森縣代表性農業組織「JA全農青森」展開年度深度合作計畫，首波主打的青森蘋果系列商品，單季即創下8位數營收佳績，隨著蘋果產季進入尾聲，緊接著將由青森山藥與青森米接力登場，全年合作業績預估可望突破9位數，挑戰億元產值。

上海最仙氣新地標！Boucheron上海新天地旗艦店 貫穿東西的藝術相匯

法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）近日在上海新天地開設全新旗艦店，全新店面位於上海新天地精華地段，也是全世界繼巴黎芳登、東京銀座後的第三間旗艦規格大店，佔地約278平方公尺，空間內大量融合東西方文化與經典設計、藝術，展現巴黎與上海的無違和藝術風格共鳴。

只有18天！日本長崎蛋糕「文明堂總本店」快閃登台 想吃不用飛日本

不用飛日本也吃得到！長崎蛋糕Castella的發源本家「文明堂總本店」，將於3月20日至4月6日，在 SOGO忠孝館「春の日本展」展開為期18天的登台快閃計畫，現場將提供經典長崎蛋糕、抹茶長崎蛋糕、巧克力長崎蛋糕等明星商品，讓民眾品嚐傳承120年的甜美滋味。

米其林3月新入選公布 5家臺中、臺南上榜餐廳一次收

《米其林指南》公佈5家位於臺中、臺南的3月新入選餐廳，分別是臺中的創新菜餐廳「肉料理 · 福」、日料「鮨承」，臺南的台菜餐廳「咩灣裡羊肉店」、時尚法料「Lumière」與在地人氣小吃「竹記冬菜鴨」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。