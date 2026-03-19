易威、健亞合併案新進度…易威董座林翰飛宣示 盼帶動健亞營收五年翻倍

健亞（4130）經營權爭奪戰持續延燒，隨著強生製藥布局持股之際，另一藥廠易威生醫日前也與健亞生技共同宣布換股併購做為反制。易威（1799）董事長林翰飛19日表示，台灣生技產業彼此之間需要整併，才能在國際市場競爭，他有信心易威將是健亞最佳合作夥伴，若健亞與易威順利完成整併，目標五年內讓健亞業績翻倍成長。

健亞日前與易威共同宣布，雙方董事會通過換股合併，健亞要成為易威100%持股子公司，這次股份轉換換股比例為健亞每1股普通股可換得易威生醫新發行普通股0.909股，雙方預計於今年4月22日召開股東會討論此案，一旦順利交易完成，健亞將終止上市，納入易威體系。

林翰飛指出，台灣生技產業面臨市場規模有限、企業規模偏小及資源配置效率不足等結構性問題，導致研發與製造效益難以放大。在此情況下，透過整併建立平台化架構，已成為提升競爭力的關鍵策略。

林翰飛表示，易威是一家長期專注高技術門檻藥品開發與商業化的公司，子公司Tulex Pharmaceuticals在美國紐澤西州擁有cGMP 製造基地，具備從研發、製造到商業化之完整能力。公司核心聚焦於 505(b)(2) 改良型新藥、困難學名藥及特殊劑型產品，並已累積多項美國 FDA 藥證之成功經驗，產品橫跨中樞神經、罕見疾病及特殊劑型領域，逐步建立具競爭力之高門檻產品組合。

林翰飛表示，易威與健亞整併後，健亞的產品將可透過易威更容易打入美國市場，並就近掌握美國最新研發需求，易威透過健亞在台灣的cGMP針劑廠，將能延伸出具成本優勢的新劑型產線。相較於另一家同業經營權的競爭者，他有信心易威將是健亞最佳合作夥伴。

依林翰飛想法，易威未來將朝產業控股公司發展，以「易威艦隊」為核心，透過併購與策略合作並進，整合研發、製造與市場資源，逐步建構跨供應鏈的整合體系。

在健亞布局方面，林翰飛表示，將維持其獨立營運，但透過平台資源導入與共享機制，提升營運效率與產品組合，目標在五年內推動營收倍增，並將淨利率提升至10%至15%，使獲利成長優於營收增幅。此外，易威亦規劃補強上游原料藥與下游製造能力，發展垂直整合模式，以降低成本並提升整體競爭力，因應未來藥價壓力及健保財務挑戰。

在國際布局上，林翰飛指出，將持續深化與美國研發體系的合作，掌握前端技術與產品趨勢，並透過台灣製造體系加速商業化，強化整體價值鏈。至於後續併購方向，易威表示，短期將優先整合台灣在地資源，待規模形成後，再評估具有技術優勢的海外標的。