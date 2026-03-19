央行鬆綁第二屋 專家：跌破眼鏡！推測原因有二

全台房市自第七波信用管制措施以來陷入急凍，各界呼喊鬆綁措施不斷，央行19日召開理監事會議宣布，將全國自然人第2戶購屋貸款最高成數由5成調升為6成。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，此次理監事會議釋出善意，針對第二戶限貸令微調，為換屋族群解套，堪稱市場久違小驚喜，也算回應市場的殷殷期盼。

徐佳馨表示，央行本次針對第二屋成數放寬，令人跌破眼鏡，推測除回應民意外，也是擔心不動產流動性受到影響，進而產生系統性風險。雖然只有一成，但對產業信心有相當幫助，也算回應市場的殷殷期盼。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，如今央行針對換屋族群最在意的第2戶房貸成數，由5成放寬至6成，不僅符合各界對於「微調」的期待，也讓原本陷入僵局的買賣雙方有轉圜餘地。

此外，成數調升有助於大幅減輕換屋族的自備款壓力，預計能帶動部分觀望的剛性買氣回流，讓2025年低迷的房市交易量，在2026年總算迎來久違的甘霖。

賴志昶建議，雖然央行略微鬆綁，但房市整體仍處於空頭盤整期，這段時間依然是對第一線業者的「總體檢」。觀望氣氛雖稍有緩解，但現金流較為緊縮的中小型業者，仍需留意斷鏈危機，未來大者恆大情況將持續加劇。

另一方面，隨著貸款成數微幅放寬，部分面臨房屋持有成本漸高的成屋屋主心態已調整，中古市場議價空間依然存在。對購屋人而言，此波市場盤整仍是難得一遇的時機，建議有換屋需求的民眾，可秉持「廣看屋、勤議價、勇下手」的原則，善用放寬的貸款成數，在此時入手理想好宅。