房市久違小驚喜！央行微鬆綁第二戶貸款成數 觀望買盤可望回流

房市自第七波信用管制措施以來陷入急凍，各界呼喊鬆綁措施不斷，央行19日召開理監事會議宣布，將全國自然人第2戶購屋貸款最高成數由五成調升為六成。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，此次理監事會議釋出善意，針對第二戶限貸令微調，為換屋族群解套，堪稱市場久違的小驚喜，算回應市場的殷殷期盼。

徐佳馨補充，央行本次跌破眼鏡，針對換屋族的成數放寬，從五成放到六成，除回應民意外，也是擔心不動產流動性受到影響，進而產生系統性風險，雖然只有一成，但對產業信心有相當幫助。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，央行此次放寬符合各界對於「微調」的期待，讓原本陷入僵局的買賣雙方有轉圜餘地；此外，成數調升有助於大幅減輕換屋族的自備款壓力，預計能帶動部分觀望的剛性買氣回流，讓2025年低迷的房市交易量，在2026年總算迎來久違的甘霖。

賴志昶建議，雖然央行略微鬆綁，但房市整體仍處於空頭盤整期，這段時間依然是對第一線業者的「總體檢」。觀望氣氛雖稍有緩解，但現金流較為緊縮的中小型業者，仍需留意斷鏈危機，未來大者恆大情況將持續加劇；另一方面，隨著貸款成數微幅放寬，部分面臨房屋持有成本漸高的成屋屋主心態已調整，中古市場議價空間依然存在。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，政策面的放寬一方面確實可觀察政府對房市態度較為軟化，有助信心面的逐步提振，但另一方面實質上還是要看真正與銀行往來時的貸款狀況，也就是能有多少的貸款成數與利率，依然取決於銀行謹慎度與申貸者資產條件。

針對接下來的市況，陳炳辰說，因國際局勢不明朗，相對詭譎難測，資金走勢也傾向保守，不一定往房市布局，馬年上半年應持續在尷尬的狀態，而下半年進入台灣選舉白熱化時期，房市政策更以房價持穩不炒熱為主，若確實如此劇本，以拖待變的轉機恐再延至隔年。