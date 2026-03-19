王品進口日本全頭國產牛 火鍋事業年營收拚50億

王品集團今天宣布引進日本國產牛全頭進口，導入旗下火鍋品牌餐點。王品表示，鍋類餐飲事業群去年營收達新台幣34億元，今年在多個鍋物品牌積極展店帶動下，預估全年營收可望攀升至50億元，年增幅度近50%。

王品集團今天宣布，搶先全台連鎖餐飲集團，獨家引進日本國產牛全頭進口，導入火鍋品牌「聚」餐點。2025年台灣進口超過8000公噸日本和牛，相較於2020年成長155%。看好日本牛肉銷量持續成長，王品集團獨家引進60頭日本國產牛，採全頭進口是餐飲連鎖集團首創，伊藤火腿株式會社代表今天也跨海來台進行授證儀式。

王品主管表示，鍋類餐飲事業群去年營收達34億元，今年在多品牌積極展店帶動下，預估全年營收可望攀升至50億元，年成長幅度接近50%。

王品說明，今年展店重心集中於「聚」、「青花驕」與「和牛涮」3大品牌，全年預計開展20家新店。其中，「聚」自去年的29店大幅擴展至43店；「青花驕」將由14店成長至17店；「和牛涮」由16店增至19店。

此外，「石二鍋」今年也規劃新開16家門市，12mini則持續進行菜色調整與優化，以強化品牌競爭力。在既有門市優化方面，「聚」透過改裝並導入半自助餐模式，帶動同店營收成長達12%，顯示轉型策略已逐步發酵。