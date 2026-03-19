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抓到？中工：寶佳集團鄭斯聰涉內線交易 喊話「要當下個唐楚烈嗎？」

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
中工法律顧問吳彥鋒表示，面對前中工法人董事代表人鄭斯聰在知悉公司重大利多後火速辭職，並透過旗下公司持續違法交易買進中工股份，中工已將最新犯罪事證全數交予檢調，更發出四大聲明，對鄭斯聰發出最嚴厲的警告。中工／提供
中工法律顧問吳彥鋒表示，面對前中工法人董事代表人鄭斯聰在知悉公司重大利多後火速辭職，並透過旗下公司持續違法交易買進中工股份，中工已將最新犯罪事證全數交予檢調，更發出四大聲明，對鄭斯聰發出最嚴厲的警告。中工／提供

中華工程（2515）19日對寶佳集團發動第二波法律行動；中工表示，針對寶佳集團惡意併購，並屢屢踐踏資本市場紅線之行徑，中工今日正式委請律師向檢調單位遞狀，向前中工法人董事常理公司代表人、現任大華建設（2530）、堡新投資與源通投資董事長鄭斯聰，提出違反《證券交易法》內線交易之刑事告發。

中工指出，面對前中工法人董事代表人鄭斯聰在知悉公司重大利多後火速辭職，並透過旗下公司持續違法交易買進中工股份，中工已將最新犯罪事證全數交予檢調。

另外中工更發出四大聲明，對鄭斯聰發出最嚴厲的警告，喊話「違法硬幹，終將淪為棄子！鄭斯聰董事長，難道您真想扛下所有刑責，成為下一個唐楚烈？」

中工認為，第一鄭斯聰知悉重大財務預算案利多消息，卻違法進場，坐實內線交易。第二鄭斯聰無視禁止交易期間！辭職規避仍受約束，違法交易罪證確鑿。第三股票爆量異常涉嫌操縱！籲請檢調全面查察金流與相對成交。第四中工誠心對鄭斯聰喊話：鄭董事長，您問問自己，真的要扛嗎？

以下為中工四大聲明：

一、鄭斯聰知悉重大財務預算案利多消息，卻違法進場，坐實內線交易！

中工於2025年12月23日召開董事會，決議通過2026年度財務預算案。該預算涉及未來營運計畫相關之重大財務資訊，明確揭露中工2026年預期營收高達300億2,427萬餘元、稅後純益達17億5,210萬餘元；相較前一年度，營收大幅成長近93億元、獲利激增逾11億元，將較2025年增率約達172%，屬極度重大之利多消息。當時鄭斯聰正以法人董事常理公司代表人身分親自出席該次會議，清楚知悉此一足以嚴重影響股價之「重大未公開消息」。

二、無視禁止交易期間！辭職規避仍受約束，違法交易罪證確鑿

鄭斯聰雖於2026年1月23日辭去中工董事職務，企圖規避內部人身分，但依據《證券交易法》規範，內部人（包含曾任內部人者）於知悉重大消息後，直到「消息正式公開後的18小時內」，都屬於絕對禁止交易該公司股票的法定期間。

然而中工重大利多簡式財務預測案(損益表內容和2026年度財務預算案相同)，係於2026年2月26日才正式對外公告，這意味著在2月26日公告並經過18小時解禁前，鄭斯聰及其相關投資公司依法絕對不得有任何買賣動作。

中工指出，由鄭斯聰擔任董事長的堡新投資與源通投資，竟完全無視此鐵腕規範，在消息尚未公開的禁售期間內大舉進場狂買。依主管機關公告，甚至在2月26日預算及相關資訊發布的「前一日（2月25日）」，堡新投資都還在持續加碼，持股自11.363%暴增至13.851%（達2.22億餘股），源通投資亦自0.994%同步加碼至1.018%。

中工認為，此種利用職務之便獲悉利多、以為辭職就能鑽漏洞先行上車大舉買進的行徑，是極度惡劣且罪證確鑿的內線交易重罪。

三、股票爆量異常涉嫌操縱！籲請檢調全面查察金流與相對成交

自鄭斯聰1月23日辭職後，中工股票之每日成交量隨即出現極度異常波動，在短短六個交易日期間出現不合理爆量，單日成交量從5,137張，迅速暴增逾十倍至高達5萬5,832張。

為揪出股價爆量幕後黑手，中工表示，已正式聲請檢調向臺灣證交所函查鄭斯聰、堡新投資及源通投資之所有交易明細與開戶資料，全面追查這些龐大購股金流的真正來源，戳破其犯罪結構。

四、中工誠心喊話：鄭斯聰董事長，您問問自己，真的要扛嗎？

中工更「誠心提醒」鄭斯聰董事長，「寶佳集團過去並非沒有前例。昔日寶佳資產的操盤手唐楚烈，曾是協助寶佳賺進數十億元的超級大將，最終卻在勞動基金炒股弊案中淪為階下囚，一審重判八年！」

「鄭斯聰董事長，您身為上市公司華建董事長及兩家投資公司的負責人，為了貫徹寶佳高層的意志，不惜以身試法，公然違法硬幹進行內線交易。我們不禁要問，當司法機關全面追查這數萬張股票的龐大金流與決策過程時，背後的藏鏡人會出面保您嗎？還是您已經做好準備，要當寶佳集團的下一個唐楚烈，扛下一切？」

中華工程重申，為維護16萬名股東的最大權益及資本市場的交易公平，對於任何踐踏法紀的市場黑手，絕對「零容忍」、告到底。

中工強烈籲請金管會、證期局、證交所、集保結算所、投資人保護中心及檢調單位，請即刻依職權啟動調查並祭出相關防範措施，針對鄭斯聰及堡新、源通投資之內線交易與異常操縱案進行實質偵查，徹底瓦解不法犯罪結構。

中工指出，面對前中工法人董事代表人鄭斯聰在知悉公司重大利多後火速辭職，並透過旗下公司持續違法交易買進中工股份，中工已將最新犯罪事證全數交予檢調，更發出四大聲明，對鄭斯聰發出最嚴厲的警告，喊話「違法硬。幹，終將淪為棄子！鄭斯聰董事長，難道您真想扛下所有刑責，成為下一個唐楚烈？」中工／提供
中工指出，面對前中工法人董事代表人鄭斯聰在知悉公司重大利多後火速辭職，並透過旗下公司持續違法交易買進中工股份，中工已將最新犯罪事證全數交予檢調，更發出四大聲明，對鄭斯聰發出最嚴厲的警告，喊話「違法硬。幹，終將淪為棄子！鄭斯聰董事長，難道您真想扛下所有刑責，成為下一個唐楚烈？」中工／提供

中工法律顧問吳彥鋒表示，面對前中工法人董事代表人鄭斯聰在知悉公司重大利多後火速辭職，並透過旗下公司持續違法交易買進中工股份，中工已將最新犯罪事證全數交予檢調，更發出四大聲明，對鄭斯聰發出最嚴厲的警告。中工／提供
中工法律顧問吳彥鋒表示，面對前中工法人董事代表人鄭斯聰在知悉公司重大利多後火速辭職，並透過旗下公司持續違法交易買進中工股份，中工已將最新犯罪事證全數交予檢調，更發出四大聲明，對鄭斯聰發出最嚴厲的警告。中工／提供

中工指出，面對前中工法人董事代表人鄭斯聰在知悉公司重大利多後火速辭職，並透過旗下公司持續違法交易買進中工股份，中工已將最新犯罪事證全數交予檢調，更發出四大聲明，對鄭斯聰發出最嚴厲的警告，喊話「違法硬幹，終將淪為棄子！鄭斯聰董事長，難道您真想扛下所有刑責，成為下一個唐楚烈？」記者陳美玲／攝影
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中工指出，面對前中工法人董事代表人鄭斯聰在知悉公司重大利多後火速辭職，並透過旗下公司持續違法交易買進中工股份，中工已將最新犯罪事證全數交予檢調，更發出四大聲明，對鄭斯聰發出最嚴厲的警告，喊話「違法硬。幹，終將淪為棄子！鄭斯聰董事長，難道您真想扛下所有刑責，成為下一個唐楚烈？」中工／提供

中工指出，面對前中工法人董事代表人鄭斯聰在知悉公司重大利多後火速辭職，並透過旗下公司持續違法交易買進中工股份，中工已將最新犯罪事證全數交予檢調，更發出四大聲明，對鄭斯聰發出最嚴厲的警告，喊話「違法硬幹，終將淪為棄子！鄭斯聰董事長，難道您真想扛下所有刑責，成為下一個唐楚烈？」中為中工法律顧問田振慶。記者陳美玲／攝影
中工指出，面對前中工法人董事代表人鄭斯聰在知悉公司重大利多後火速辭職，並透過旗下公司持續違法交易買進中工股份，中工已將最新犯罪事證全數交予檢調，更發出四大聲明，對鄭斯聰發出最嚴厲的警告，喊話「違法硬幹，終將淪為棄子！鄭斯聰董事長，難道您真想扛下所有刑責，成為下一個唐楚烈？」中為中工法律顧問田振慶。記者陳美玲／攝影

中工 資本市場 董事長

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