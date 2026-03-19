鋼市重回榮景 中鋼4月新盤價大漲1200元

中鋼（2002）19日開出4月以及第2季盤價。月盤部分，大宗底材熱、冷軋每公噸大漲1,200元；季盤方面，棒線與鋼板調高1,000元，鋼市迎向榮景。

中鋼表示，總體經濟方面，全球經濟穩步復甦，歐美日等主要經濟體製造業恢復擴張態勢，企業投資與消費動能持續回溫，中國大陸兩會決議擴大財政支出並強化內需，IMF將今年全球經濟成長率預估由3.1%上調至3.3%。

國內人工智能科技應用與出口動能強勁，傳統產業外銷接單穩步回溫，主計總處將115年台灣經濟成長率預測由3.54%大幅上修至7.71%，經濟動能穩健向上。

尤其中東戰火加劇地緣政治動盪，國際原油價格驟漲突破每桶100美元，帶動海運費與能源成本上揚，推高大宗商品價格，鐵礦砂價格上漲至每公噸110美元左右，冶金煤行情則在每公噸220~230美元區間，煉鋼成本持續攀高。

中國大陸推動碳排放總量和強度雙控制度，同時管控高耗能、高排放項目，加快淘汰落後產能，今年前2個月粗鋼產量年減約3.6%，供應面轉趨緊俏。

中鋼指出，年初以來，美國鋼廠Nucor連續九周調漲熱軋售價，帶動當地行情每公噸累漲60~70美元，穩定站上每公噸1,100美元，創近兩年新高；歐洲熱軋行情累漲70~80美元站上每公噸800美元。

另，日本鋼廠第2季每公噸提漲1萬日圓、約63美元；寶鋼4月份內銷盤價每公噸調漲人民幣200元、約29美元 ，1月至今累計漲幅達人民幣400元、約58美元，國際鋼價漲勢持續走強，引領鋼市重回上行趨勢。

中鋼表示，鋼市動能顯著好轉，下游積極回補庫存，國內各鋼品流通行情連袂上漲，為順應國際鋼價與國內流通行情漲勢，在確保國內鋼鐵產業競爭力與合理反映煉鋼成本上揚，全面調漲4月月盤及第2季季盤產品。