新光保全發布全新形象影片《光之呼吸》 安心大使「咪保」首度亮相

深耕台灣安全服務市場46年的新光保全，於2026智慧城市展正式發布全新品牌形象影片《光之呼吸》，並同步推出品牌安心大使「咪保」。透過全新品牌溝通，新光保全展現從傳統安全服務邁向智慧生活整合解決方案的轉型成果，並進一步強化品牌與消費者之間的情感連結。

新光保全表示，《光之呼吸》以「守護如呼吸般自然存在」為核心概念，重新詮釋安全服務的價值。影片以溫暖敘事串聯不同生活場景，呈現新光保全在居家、商業與城市空間中的多元應用，強調安全不只是防護機制，更是一種融入日常、讓人安心的存在。

本次首度亮相的品牌安心大使「咪保」，則是在品牌轉型中的重要象徵。以貓的特質為靈感，咪保展現出獨立、自信且與人保持適當距離的特性，呼應新光保全所強調的「剛剛好的守護」不過度打擾，卻始終在側。透過角色化設計，新光保全將原本抽象的科技服務轉化為具象且可感的陪伴，讓科技不再只是功能，而是可以被信任的存在。

面對快速變動的生活型態與多元安全需求，品牌正從過去以「防護」為核心，進一步延伸至「安心體驗」與「生活陪伴」。此次透過《光之呼吸》與咪保的推出，希望打破外界對安全服務產業的既定印象，讓科技的理性能力與人性的溫暖關懷能夠同時被看見。

未來將持續以科技創新為基礎，結合人本設計與服務思維，深化智慧安全與生活應用的整合發展。透過品牌內容與體驗創新，讓新光保全不僅成為安全與科技的代表，更進一步成為「溫暖與信賴」的象徵，陪伴大眾邁向更智慧、安心的未來生活。

為呼應品牌影片主題，於智慧城市展現場設計互動體驗，於展區中隱藏6個咪保圖騰，邀請參觀者透過探索與互動，感受品牌「無所不在的守護」。現在就邀請你快來新光保全展位，一邊感受《光之呼吸》的品牌精神，一邊挑戰您的觀察力，把可愛的咪保找出來吧。