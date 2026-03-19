工業廠房地主面臨轉型考驗 安信建經兩招、助攻資產價值翻倍

隨著AI、高科技製造與智慧產業快速發展，企業對智慧化廠辦與研發空間需求持續增加，產業的變化讓傳統舊廠的企業主萌生轉型重建念頭，加上二代陸續接班，對於家族資產的長期規劃與產業轉型也開始有不同思考。

安信建經總經理張峰榮表示，雙北市許多工業區位於交通便利的產業核心區域，發展已久且占地廣大，聚落成熟完整。但廠房啟用多年，設備老舊，除了能源消耗外、容易造成工安危機外，往往難以負荷新興科技產業所需，產業轉型不易；加上二代陸續接班，年輕一輩更願意思考轉型與資產活化，帶動重建風潮與地主的詢問度，也是安信建經推動企業健診的契機。

安信建經指出，目前工業區地主們最常見的問題是「上一代經營工廠已經40多年，目前廠房屋齡很高、產業也面臨轉型考驗，到底自行重建開發，抑或出租、售地，何者最好？」

安信建經全案管理顧問指出，每案狀況不同，需透過個案評估、分析土地條件、容積使用與市場需求等才能明朗。然就資產活化的角度來看，老舊廠房因空間效率低、設備老化，甚至有安全的疑慮。

不過安信建經全案管理顧問表示，若透過重建導入智慧廠辦，或企業營運空間更新，將有助資產價值提昇。過去亦曾有個案在重建後整體價值提升至少1.5倍，效益吸睛。

此外，安信建經全案管理顧問指出，若地主後續經營想法有調整，在工業區交通與聚落優勢加持下，更有機會進一步吸引AI相關新穎產業洽談與進駐，成為進可攻、退可守的物件，達到整體產業環境與資產價值的提升。

安信建經表示，近年政府也在各工業區積極推動「都市更新」及「工業區立體化」政策，透過容積獎勵與誘因，鼓勵老舊廠房重建活化，提升產業空間效率並促進產業升級，建議有意推動重建的地主把握契機。