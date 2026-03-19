快訊

女輔導員拍8男童「全裸共浴圖」...重判8年半變11月徒刑 判決理由曝光

利率連八凍 央行放寬第二戶成數管控至六成

TWICE抵台開唱！定延現身激瘦神顏美翻 Sana露大長腿氣場全開

聽新聞
0:00 / 0:00

工業廠房地主面臨轉型考驗 安信建經兩招、助攻資產價值翻倍

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

隨著AI、高科技製造與智慧產業快速發展，企業對智慧化廠辦與研發空間需求持續增加，產業的變化讓傳統舊廠的企業主萌生轉型重建念頭，加上二代陸續接班，對於家族資產的長期規劃與產業轉型也開始有不同思考。

安信建經總經理張峰榮表示，雙北市許多工業區位於交通便利的產業核心區域，發展已久且占地廣大，聚落成熟完整。但廠房啟用多年，設備老舊，除了能源消耗外、容易造成工安危機外，往往難以負荷新興科技產業所需，產業轉型不易；加上二代陸續接班，年輕一輩更願意思考轉型與資產活化，帶動重建風潮與地主的詢問度，也是安信建經推動企業健診的契機。

安信建經指出，目前工業區地主們最常見的問題是「上一代經營工廠已經40多年，目前廠房屋齡很高、產業也面臨轉型考驗，到底自行重建開發，抑或出租、售地，何者最好？」

安信建經全案管理顧問指出，每案狀況不同，需透過個案評估、分析土地條件、容積使用與市場需求等才能明朗。然就資產活化的角度來看，老舊廠房因空間效率低、設備老化，甚至有安全的疑慮。

不過安信建經全案管理顧問表示，若透過重建導入智慧廠辦，或企業營運空間更新，將有助資產價值提昇。過去亦曾有個案在重建後整體價值提升至少1.5倍，效益吸睛。

此外，安信建經全案管理顧問指出，若地主後續經營想法有調整，在工業區交通與聚落優勢加持下，更有機會進一步吸引AI相關新穎產業洽談與進駐，成為進可攻、退可守的物件，達到整體產業環境與資產價值的提升。

安信建經表示，近年政府也在各工業區積極推動「都市更新」及「工業區立體化」政策，透過容積獎勵與誘因，鼓勵老舊廠房重建活化，提升產業空間效率並促進產業升級，建議有意推動重建的地主把握契機。

資產

延伸閱讀

新店榮工地區發展好快！第二運動中心確定落腳、單元4也動了

新光保全深化AI布局 攜手子公司新誼打造主動式智慧防護新模式

相關新聞

抓到？中工：寶佳集團鄭斯聰涉內線交易 喊話「要當下個唐楚烈嗎？」

中華工程（2515）19日對寶佳集團發動第二波法律行動；中工表示，針對寶佳集團惡意併購，並屢屢踐踏資本市場紅線之行徑，中工今日正式委請律師向檢調單位遞狀，向前中工法人董事常理公司代表人、現任大華建設（2530）、堡新投資與源通投資董事長鄭斯聰，提出違反《證券交易法》內線交易之刑事告發。

中鴻鋼鐵4月新盤價每公噸大漲1200元

中鴻（2014）鋼鐵19日開出4月內銷及5月外銷盤價，其中內銷方面包括熱軋、冷軋以及鍍鋅鋼捲每公噸大漲1,200元；外銷依產品及地區別調漲，實際報價視當地市場行情而定。

央行鬆綁第二屋 專家：跌破眼鏡！推測原因有二

全台房市自第七波信用管制措施以來陷入急凍，各界呼喊鬆綁措施不斷，央行19日召開理監事會議宣布，將全國自然人第2戶購屋貸款最高成數由5成調升為6成。

房市久違小驚喜！央行微鬆綁第二戶貸款成數 觀望買盤可望回流

房市自第七波信用管制措施以來陷入急凍，各界呼喊鬆綁措施不斷，央行19日召開理監事會議宣布，將全國自然人第2戶購屋貸款最高成數由五成調升為六成。

鋼市重回榮景 中鋼4月新盤價大漲1200元

中鋼（2002）19日開出4月以及第2季盤價。月盤部分，大宗底材熱、冷軋每公噸大漲1,200元；季盤方面，棒線與鋼板調高1,000元，鋼市迎向榮景。

新光保全發布全新形象影片《光之呼吸》 安心大使「咪保」首度亮相

深耕台灣安全服務市場46年的新光保全，於2026智慧城市展正式發布全新品牌形象影片《光之呼吸》，並同步推出品牌安心大使「咪保」。透過全新品牌溝通，新光保全展現從傳統安全服務邁向智慧生活整合解決方案的轉型成果，並進一步強化品牌與消費者之間的情感連結。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。