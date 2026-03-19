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ALL NEW RAV4頂級私享賞車試駕盛會 以駕馭定格藝術

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
TOYOTA攜手知名攝影師打造RAV4美學攝影沙龍，與顧客共譜時尚大片。和泰集團提供
TOYOTA攜手知名攝影師打造RAV4美學攝影沙龍，與顧客共譜時尚大片。和泰集團提供

TOYOTA ALL NEW RAV4自2026年初上市以來，成為國內休旅車銷售神車，回饋喜歡ALL NEW RAV4車主，推出頂級私享賞車試駕盛會，以駕馭定格藝術，開啟全方位生活美學新層次。

TOYOTA以橫跨都會、越野與賽道的強大陣容，定義旗艦休旅的全新典範。無論是穿梭城市的時尚RAV4、釋放戶外靈魂的ADVENTURE，或是承襲賽道熱血的GR SPORT，皆以不凡氣勢贏得市場極高評價。為了讓顧客進一步體驗車款魅力，TOYOTA日前於淡水秘境晴花鹿苑舉辦【ALL NEW RAV4 VIP賞車試駕&美學攝影沙龍】。

本次活動採取專屬分眾體驗設計，特別邀請前一代車主現身參與全新RAV4短影音拍攝，透過鏡頭記錄下都會景點的優雅、海線馳騁的奔放與山線壯遊的悍勁；同時為潛在顧客量身打造質感攝影沙龍，由專業攝影師親自操刀，定格顧客與夢想座駕間的時尚大片。現場匯聚近百位貴賓熱情參與，共同展現全新RAV4時尚都會、戶外冒險與賽道熱血三種截然不同的生活風格。

這場精心打造的全新RAV4賞車試駕盛會，由車主們熱情地揭開序幕，TOYOTA特別邀請前一代車主，在淡水自然秘境中展開一場打破傳統框架的「風格實境短影音」拍攝之旅。由車主們個別體驗RAV4旗艦版在都會美景中優雅打卡，展現城市流動美學，挑戰RAV4 ADVENTURE露營裝備載物，並解鎖壯麗蜿蜒的山線，以及駕駛RAV4 GR SPORT在海線公路快意馳騁，深度體驗燃燒熱血的精準操駕樂趣。

原先開RAV4 2.0汽油版的車主施先生在體驗後大方分享：「將會購入全新RAV4 2.5 HEV是因為其省油、好操駕，也能滿足長途通勤與假日露營需求，省下的油錢早已超越稅金的差距。」、對汽車有深度研究的車主楊先生也津津樂道：「對於全新RAV4 2.5 HEV動力表現的提升非常滿意，特別是起步時的輕快感與中段加速的線性輸出，完全展現出SUV經典傳奇應有的從容與穩定。」

下午場活動由新生代知名攝影師蕭希如現場傳授如何善用自然光影與構圖技巧，將智慧型手機化為專業單眼，拍出媲美時尚雜誌封面的RAV4人車合影。現場展示的三款車型：都會時尚風的RAV4旗艦版、戶外探險風的RAV4 ADVENTURE，以及賽道熱血風的RAV4 GR SPORT，也成為了當日最吸睛的快門焦點。這場感官饗宴不僅在社群平台掀起一波洗版式的美照熱潮，更讓顧客們在尋找完美拍攝角度的同時，能以最細膩的視角深入鑑賞全新RAV4的流線外觀與精緻內裝工藝，深度品鑑車款的極致魅力。

ALL NEW RAV4頂級私享賞車試駕盛會，廣邀車主、顧客共襄盛舉。和泰集團提供
ALL NEW RAV4頂級私享賞車試駕盛會，廣邀車主、顧客共襄盛舉。和泰集團提供

TOYOTA邀請車主拍攝全新RAV4試駕影片，實境紀錄駕馭丰采。和泰集團提供
TOYOTA邀請車主拍攝全新RAV4試駕影片，實境紀錄駕馭丰采。和泰集團提供

TOYOTA 智慧型手機 車主

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