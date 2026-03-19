免疫諦醫完成GLP-1舌下劑型開發 將成全球減重市場利器

免疫諦醫旗下免疫功坊19日宣布，長效型GLP-1受體促效劑TE-8105在劑型開發上取得創新突破，成功開發出更便利的舌下給藥劑型。

相關研究成果已刊登於最新一期國際期刊International Journal of Pharmaceutics。此項成果不僅展現TE-8105在劑型技術上的創新優勢，更進一步拓展其於體重管理及其他慢性代謝疾病領域的應用潛力，顯示其在未來臨床治療與產品開發上的重要價值。

免疫諦醫表示，減重藥物市場持續成長，GLP-1療法成全球焦點隨著已開發國家生活型態趨於久坐及飲食精緻化，全球肥胖人口持續攀升，進而帶動減重與代謝疾病治療需求快速成長。

其中GLP-1受體促效劑(GLP-1 receptor agonist, GLP-1 RA)已成為近年最受矚目的療法之一，也是近期美國藥價協商政策關注的重點領域。

免疫諦醫表示，目前減重市場商機龐大，吸引各大國際藥廠紛紛投入。諾和諾德(Novo Nordisk)的semaglutide以及禮來(Eli Lilly)的tirzepatide，成為市場上的兩大領先產品，持續推動GLP-1藥物於肥胖與代謝疾病領域的發展。

享譽國際的新藥研發專家—張子文創立的免疫諦醫(T-E Pharma)，旗下免疫功坊(Immunwork, Inc.)正積極投入長效型GLP-1藥物研發，致力於打造具差異化優勢的創新產品。

免疫諦醫表示，免疫功坊運用其自主研發的「脂肪酸束平台」技術，延長藥物在體內的半衰期，成功開發長效型GLP-1受體促效劑TE-8105。該藥物已於2025年在澳洲完成Phase 1/2a臨床試驗，結果顯示出良好安全性與耐受性、副作用輕微，並展現初步的減重療效潛力。

根據試驗結果，TE-8105預估每兩周僅需施打一劑，有望提升肥胖症與體重管理患者的治療便利性。目前免疫功坊正積極規劃TE-8105的Phase 2b臨床試驗，預計於2026年下半年正式啟動，進一步驗證其療效並優化給藥策略與臨床應用。

除皮下注射劑型之外，免疫功坊亦同步開發TE-8105的舌下給藥劑型，期望提供更便利且高效的給藥方式。舌下給藥可透過口腔黏膜快速吸收藥物，直接進入全身循環，避免經過腸胃道降解與肝臟首渡代謝(first-pass metabolism)，顯著提升胜肽類藥物的生體可用率。

相較於傳統注射型GLP-1受體促效劑藥物，舌下給藥具備非侵入性與高度便利性，能有效解決糖尿病與肥胖症患者對於長期注射的心理負擔與生理不適。藉由優化給藥途徑，TE-8105舌下劑型不僅能提高病患的治療依從性與生活品質，更有望因避開腸胃吸收屏障，在較低劑量下達到相同治療效果，進一步降低治療成本並擴大潛在使用族群。

目前幾個全球大藥廠及生技公司，正積極推展胜肽類藥物口服給藥劑型的開發，但能同時兼具良好吸收效率、穩定性及長效作用的產品仍相對有限。若TE-8105成功開發舌下給藥劑型，將有機會在GLP-1受體促效劑領域中，建立皮下注射與舌下給藥並行的產品組合，形成具差異化的治療選擇，並進一步拓展其在體重管理及其它慢性代謝疾病領域的應用，在廣大的藥物市場中掌握關鍵優勢。

目前TE-8105的舌下給藥劑型已在糖尿病小鼠模型得到確效，並於2024年1月提出專利申請。