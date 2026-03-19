瞄準電動車商機 中鋼再投50億元升級高雄小港產線

台灣產業轉型升級步伐持續。投資臺灣事務所19日公布最新審核結果，再通過聚和（6509）國際、中鋼（2002）、宏驎及久祐實業等四家企業擴大投資案，合計投資金額逾100億元。截至目前為止，「投資臺灣三大方案」已吸引1,729家企業參與，累計投資總額寫下2兆6,479億元新紀錄，預估創造逾16.5萬個本國就業機會。

根據投資臺灣事務所統計，目前「歡迎臺商回臺投資行動方案」已有344家企業投下1兆4,317億元，創造9.4萬個就業機會；「根留臺灣企業加速投資行動方案」則有213家企業投資約6,164億元；至於「中小企業加速投資行動方案」吸引1,172家企業投資約5,998億元。目前後續尚有13家廠商排隊待審。

在全球生技與化學領域占有一席之地的聚和國際，此次規劃於南科屏東園區興建新廠，初期投資金額逾45億元。投資臺灣事務所指出，聚和為全球前二大生物緩衝劑製造商，產品橫跨造紙添加劑、鋰電池添加劑，更延伸至綠色建材、居家清潔抗菌、癌症標靶藥物等高領域。為因應市場需求攀升，新廠將導入AI技術優化製程，並同步建置能源管理系統落實節能減碳，預計可創造282個就業機會。

中鋼則瞄準電動車商機，預計投資逾50億元於高雄小港軋鋼三廠進行產線升級。投資臺灣事務所表示，中鋼透過開發薄頂規電磁鋼，已成功切入高階馬達核心材料供應鏈。本次投資將導入AI技術與雲端運算，強化決策精準性，有助於中鋼擴大未來接單能量，並在電動車用薄頂規電磁鋼保持技術領先地位，與提升高附加價值鋼品的在地供應能力。

在中小企業方案部分，精密汽車零件商宏驎規劃投資1.69億元於台中大雅廠增設產線。投資臺灣事務所表示，宏驎身為英國頂尖煞車系統商AP Racing的指定供應商，看好全球汽車產業輕量化趨勢，將引進物聯網與AI技術提升營運效率。

精密鈑金加工商久祐實業則選定中科二林園區興建新廠，總投資金額逾3.5億元。投資臺灣事務所指出，隨半導體及建築業對高附加價值不鏽鋼需求增加，久祐新廠將導入鍍鈦AI視覺檢驗系統，取代傳統人工檢測，並建置太陽能發電設施，打造金屬加工業的綠色轉型典範。