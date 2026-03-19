中鴻鋼鐵4月新盤價每公噸大漲1200元

宏碁智醫（6857）宣布中崙國際診所正式導入「智骨篩VeriOsteo OP」AI輔助骨質密度異常篩檢軟體，透過既有的胸腔 X 光影像，即可同步進行骨鬆風險分析，協助臨床醫師在不增加檢查負擔的情況下，篩檢出骨質疏鬆的高風險族群，並作為後續骨鬆治療與生活介入的臨床參考，將預防醫學落實於第一線醫療場域。

2026-03-19 13:17