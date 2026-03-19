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中鴻鋼鐵4月新盤價每公噸大漲1200元

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鴻董事長朱敏。記者林政鋒／攝影
中鴻董事長朱敏。記者林政鋒／攝影

中鴻（2014）鋼鐵19日開出4月內銷及5月外銷盤價，其中內銷方面包括熱軋、冷軋以及鍍鋅鋼捲每公噸大漲1,200元；外銷依產品及地區別調漲，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻指出，目前總體經濟方面，標普2月全球製造業PMI指數大幅走揚至51.9，較前值+1.0，為2022年6月以來的最高水準。

其中，歐元區與日本升至3年多高點，東協地區亦加速擴張至有紀錄以來最高，顯示全球產業活動逐步回暖，預計經濟將保持溫和增長。但中東地緣政治衝突引發能源成本與物流波動的不確定性，後續發展仍需密切關注。

供需方面，中國大陸2026年1-2月粗鋼產量年減3.6%，顯示供給端保持低位收縮。此外，官方兩會工作報告延續「穩中求進」的基調，包括繼續實施適度寬鬆的貨幣政策、深入整治內捲式競爭，並延續推動「兩重」建設與「兩新」政策，預計將持續改善產業供需結構，有助亞洲鋼市穩健發展。

整體來看，當前煤鐵原料價格高檔震盪，加上中東局勢推升國際油價，帶動能源與運輸成本攀升，進一步墊高整體煉鋼成本。

鑒於中、日、韓等主要鋼廠已相繼提價，顯示鋼價底部支撐力道增強；預計隨著開工季節到來，下游需求將逐步釋出，為反映國際行情並提振市場信心，本次內外銷盤價順勢調漲。

貨幣政策 東協 國際油價

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