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泓德能源搶攻市場商機 日本北海道儲能案場完成10.9億元融資

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

泓德能源（6873）宣布，旗下日本北海道Helios 50MW系統用儲能案場已完成近新台幣10.9億元（54億日圓）專案融資。本次融資由日本野村資本投資（Nomura Capital Investment）與野村證券（Nomura Securities）協助安排，以綠色專案債券（Green Project Bond）形式募集資金，為日本首例以系統用儲能資產為基礎的綠色專案債券，顯示國際金融市場對儲能資產與電力市場化營運模式的關注度持續提升。

本次融資採專案融資型信託受益權（ABL）架構，由泓德集團擔任資產管理人。Helios案場屬於Merchant模式的系統用儲能專案，主要透過日本批發電力交易所（JEPX）及需給調整力交易所（EPRX）進行電力交易創造收益。相較於依賴補助或長期固定電價契約的再生能源專案，Merchant模式收益與市場價格連動，對金融市場而言屬於較具挑戰性的資產類型。本案透過完善的資產營運能力與現金流管理架構設計，成功取得最長19年的長期資金支持，為日本儲能專案融資建立重要里程碑。

隨著日本再生能源占比持續提升，電力系統面臨更高的調度與備轉需求，系統用儲能已逐漸成為支撐電網穩定與再生能源擴大併網的重要基礎設施。然而過去專案融資市場多偏好如FIT等現金流穩定的資產，儲能專案因收益與電力市場波動連動，長期融資案例相對有限。本次Helios專案成功發行綠色專案債券，顯示金融市場對儲能資產與市場化電力交易模式的接受度逐步提升，也為日本儲能產業建立新的資金管道。

泓德能源總經理周仕昌表示：「Helios案場順利完成專案融資，代表儲能資產在日本市場已逐步建立可行的金融架構，也顯示市場對以電力交易為核心的營運模式開始形成共識。隨著未來隨著儲能資產規模持續擴大，我們也將持續結合資產營運與電力交易能力，讓能源資產的管理與運用更具彈性。」

Helios儲能案場容量為50MW，目前已投入日本電力市場進行電力交易，未來亦規劃逐步參與需給調整市場及容量市場等機制，以提升資產營運效益。本案同時取得日本信用評等機構R&I的信用評等與綠色債券評等，皆為BBB投資等級，並取得符合綠色債券原則的第二方意見（SPO）。未來泓德集團將持續深化與野村集團等國際金融機構合作，推動儲能與電力資產整合營運，並加速擴大在日本市場的智慧電力布局。

市場 資產 再生能源

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