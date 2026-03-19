承億酒店董事長戴淑玲廣發菁英帖 承億新亞灣扶輪社創社

台灣連鎖餐飲品牌瓦城（2729）全新組成的中西團隊、新品牌亮相 ，美國首店「Very Thai by 瓦城」啟動試營運，平均客單價約計50美元上下，在當地屬中價位餐館。近一個月以來親自坐鎮洛杉磯開店的董事長徐承義表示，「Very Thai by 瓦城」以全新品牌暨美國首間旗艦店之姿，進駐鄰近比佛利山莊的指標商場 Westfield Century City，此地匯聚了國際精品品牌與高端消費客群，是南加州最具代表性的黃金商圈之一，同時為集團品牌國際化立下重要里程碑。

2026-03-19 11:54