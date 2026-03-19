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承億酒店董事長戴淑玲廣發菁英帖 承億新亞灣扶輪社創社

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
承億酒店董事長戴淑玲發菁英帖，承億新亞灣扶輪社創社。業者／提供
承億酒店董事長戴淑玲發菁英帖，承億新亞灣扶輪社創社。業者／提供

高雄承億酒店董事長戴淑玲長期熱心公益，有鑑於港都亞洲新灣區蓬勃發展，帶動地方經濟繁榮，戴淑玲發起新創「承億新亞灣扶輪社」，並廣發菁英帖，期待各領域菁英共襄盛舉，摧生「承億新亞灣扶輪社」。

戴淑玲表示，新亞灣扶輪社是結合運動精神與公益使命的社團，成立後主要以高爾夫運動、城市交流以及公益活動三大核心精神為宗旨，熱情歡迎各界菁英參與，做為承億新亞灣扶輪社的創社會員，「共同揮桿、共同服務、共同為城市創造更長遠影響」，為社會注入滿滿的正能量。

承億酒店董事長戴淑玲廣發菁英帖，催生承億新亞灣扶輪社。記者林政鋒／攝影
承億酒店董事長戴淑玲廣發菁英帖，催生承億新亞灣扶輪社。記者林政鋒／攝影

公益 菁英 董事長 戴淑玲

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