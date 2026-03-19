新店榮工單元4都計公展30天 規畫複合開發並設社宅

新北市新店榮工老舊工廠聚落持續推動轉型，新北市城鄉局表示，榮工地區畫設6個更新單元、總面積約21.17公頃，繼單元5、單元2後，單元4也已提送都市更新事業計畫及都市計畫細部計畫，將自明日起公展30天，並訂於4月13日舉辦說明會，蒐集地方意見，逐步落實榮工地區轉型及TOD發展藍圖。

城鄉局指出，榮工單元4位於寶橋路與寶中路間街廓，面積約2.33公頃，西、北側緊鄰裕隆城綠湖公園，南側為寶高智慧產業園區，現況以廠房及辦公使用為主，未來將透過都市更新方式進行重建開發。

城鄉局表示，新店榮工地區鄰近環狀線Y5站，具備大眾運輸導向發展（TOD）潛力，因此列為優先轉型區域。整體規畫將朝住、商、產多元複合使用發展，同時增設公園、道路等公共設施，活化土地利用並改善都市環境，帶動周邊區域發展。

目前榮工地區已有3個單元啟動轉型，其中單元5已進入開發階段，將提供約0.32公頃公園；單元2則於都更審議階段，規畫約1.1公頃公園綠地及開放空間，並設置新店第二運動中心，以及公幼與托老等公益設施。

城鄉局指出，本次單元4細部計畫草案，規畫約0.82公頃土地供產業使用、另約0.82公頃供居住使用，強調住業均衡以降低通勤需求；同時劃設約0.7公頃作為公園與廣場，並留設人行空間，營造友善步行環境。另為回饋地方，預計捐贈56戶社會住宅及汽、機車各159席公共停車位。

城鄉局表示，單元4細部計畫將自3月20日起公開展覽30天，並於4月13日在新店區大豐社福館5樓禮堂舉辦說明會。相關資料可至城鄉發展局網站查詢，公展期間民眾及團體均可提出意見，市府將納入後續都市計畫委員會審議參考。

新店榮工單元4土地使用計畫示意圖。圖／新北市城鄉局提供

新店榮工單元4周邊發展示意圖。圖／新北市城鄉局提供