宏碁智醫攜手中崙國際診所 導入骨質密度 AI 篩檢工具「智骨篩」

宏碁智醫（6857）宣布中崙國際診所正式導入「智骨篩VeriOsteo OP」AI輔助骨質密度異常篩檢軟體，透過既有的胸腔 X 光影像，即可同步進行骨鬆風險分析，協助臨床醫師在不增加檢查負擔的情況下，篩檢出骨質疏鬆的高風險族群，並作為後續骨鬆治療與生活介入的臨床參考，將預防醫學落實於第一線醫療場域。

宏碁智醫董事長暨執行長連加恩醫師指出：「預防醫學的關鍵，在於把風險前移到日常醫療流程中。因應AI醫療與精準預防的發展趨勢，宏碁智醫持續推動智慧輔助診斷技術，強化臨床效率與健康風險的早期管理，落實以在地為核心的全人照護。」

乳房疾病與骨骼健康往往需要同步評估與長期追蹤，透過「智骨篩 VeriOsteo OP」AI 輔助骨鬆風險評估技術，讓醫師能在既有胸腔 X 光檢查流程中，即時掌握骨質健康狀況。中崙國際診所由具備多年外科與乳房外科臨床經驗的黃柏榮院長領軍，臨床病患多為骨質疏鬆的高風險對象。

藉由導入「智骨篩 VeriOsteo OP」AI輔助篩檢技術，運用人工智慧影像分析技術，在既有胸腔 X 光檢查流程中，無須額外檢查或增加輻射劑量，即能同步完成骨質密度評估，輔助醫師評估骨質疏鬆風險，大幅提升檢查的便利性。

此外，中崙國際診所榮譽院長廖英藏醫師為家醫科專科醫師，長期照護鄰近社區的高齡長者與慢性病患者，多為長年固定回診的熟齡族群。透過家醫科與外科的跨科別合作，將內、外科整合式醫療服務結合 AI 輔助影像分析技術，使診所能更早辨識潛在骨鬆風險，避免因症狀不明顯而延誤治療，進一步強化社區第一線醫療在預防醫學上的角色，同時推動科學化的骨鬆預防與衛教工作。

宏碁智醫將透過AI醫療影像分析與臨床應用，持續與第一線醫療院所合作。此次與中崙國際診所的合作，展現出AI在基層醫療與預防醫學上的實際落地成果。有感於科技在醫療中的角色，宏碁創辦人施振榮表示科技真正的價值，在於讓人們能更早遠離疾病，並提升精準預防的能力。宏碁智醫也將持續透過AI技術協助醫療院所提前掌握健康風險，推動預防醫學在社區醫療場域的實際落地。