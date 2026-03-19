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接軌產業人才 中央「承德好室」社宅新建工程決標 強化北士科居住需求

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
國家住都中心臺北市士林區「承德好室」社宅新建工程於18日順利決標。圖／國家住都中心提供
國家住都中心臺北市士林區「承德好室」社宅新建工程於18日順利決標。圖／國家住都中心提供

國家住都中心臺北市士林區「承德好室」社宅新建工程於18日順利決標，將由「允升營造有限公司、辰洸科技股份有限公司」團隊共同攜手打造，預計2029年竣工，為臺北市再提供87戶高品質社會住宅。截至今日，國家住都中心累積全國已完工及決標社宅戶數共7萬18戶。

「承德好室」社宅基地位於臺北市士林區承德路四段及士商路街廓內，前身為國防部承德營區。本案鄰近士林運動中心、承德公園、士林區行政中心及士林商圈，周邊生活機能成熟。

本案也是繼「芝山安居」後，國家住都中心於士林區決標的第二處新建社宅，將進一步強化北士科園區因高科技產業聚落成形，及大量產業人才進駐所帶動的居住需求。「承德好室」基地交通區位優異，距捷運淡水信義線士林站約900公尺；車行5分鐘即達北士科園區，車行10分鐘另可銜接台2甲線（中山北路）及國道1號，通勤區位便捷。

「承德好室」預計2029年竣工，除提供87戶居住單元外，亦將規劃設置社區日間作業設施（小作所）、社區式日間照顧中心及社區居住空間，滿足社宅住戶及周邊居民的社會福利服務需求。同時以無圍牆、綠化的地面層開放空間，打造與鄰里共享的休憩環境。

國家住都中心持續興建社會住宅，滿足各地民眾安居成家的需求，歡迎優秀且經驗豐富的廠商一起加入社宅國家隊的行列，為團隊注入新動能、共築社宅新價值。

社會住宅 淡水信義線 社宅

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