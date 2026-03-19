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歸仁前兩月交易量年增537% 房仲曝兩項建設最有感
台南三井Outlet二期20日正式開幕，除了商場開幕引爆話題，根據市府統計，今年前2個月，Outlet所在的歸仁區買賣移轉棟數以446棟居全市各區之冠，甚至較去年同期成長537%。
信義房屋分析，主要受新建案交屋支撐，高鐵特區、舊市區皆有移轉量，不完全是反映現階段買氣；不過，歸仁區公共建設多，包括成大沙崙醫院、K-12雙語學校，長期更有南科四期等計畫，仍看好區域潛力。
今年前2個月台南各區移轉量以歸仁區最高，其次為安平區396棟、永康區337棟。信義房屋台南民生店協理張榮分析，歸仁這幾年新案多，不只高鐵特區有社區大樓案場，歸仁舊市區也不乏新建的華廈與透天物件，交屋潮促使移轉量特別大。
雖數據不見得反映現階段市場買氣，但張榮認為，歸仁尤其高鐵特區不斷有公共建設投入，除了具有話題性的Outlet開幕，最具指標性的兩項建設分別是成大沙崙醫院與全台第一所公立K12雙語學校。
原因是醫療資源、學區，是一般民眾最有感、最會在意的建設，一個區域若擁有好的醫療及教育資源，通常也表示區域發展前景佳、有人口紅利，購售屋也會更有信心；若時間拉長來看，歸仁還有南科四期及沙崙智慧綠能科學城等產業題材。
因此，即便現在高鐵特區生活機能及入住率都不算特別好，張榮認為，以區域發展潛力來看，加上還有歸仁舊市區能補足機能，依舊是樂觀、正向看待。
他表示，目前歸仁大樓均價普遍落在35萬至40萬間，部分可突破4字頭甚至有幾間特殊樓層突破5字頭，但在比較清淡的市場景氣下，預估仍會維持這樣的行情一段時間，短期應不會有太大幅度的攀升。
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