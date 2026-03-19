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新店榮工地區發展好快！第二運動中心確定落腳、單元4也動了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新店榮工單元4東面現況照。新北市政府提供
新店榮工單元4東面現況照。新北市政府提供

新北市裕隆城一帶再添利多， 新北市政表示，新店榮工老舊工廠都更案，繼單元5、單元2之後，單元4也正式提送都更事業計畫及都市計畫細部計畫，將於4月13日舉辦說明會，向民眾說明計畫內容，為榮工地區轉型願景依序落實，逐步建構TOD城市發展藍圖。

新北市新店榮工廠地區為傳統工業區，周邊為裕隆城及HTC總部，早期以汽車、紡織、造紙等傳統出口導向的製造業為主，之後逐漸式微，多處廠區老舊頹敗，近年積極規劃都更活化轉型。

其中單元4位於寶橋路與寶中路所夾街廓，西側及北側緊鄰新店裕隆城綠湖公園，南側為新店寶高智慧產業園區，面積約2.33公頃，現況主要作廠房及辦公使用，未來將採都市更新重建方式開發。

新北市城鄉發展局表示，新店榮工廠地位於環狀線Y5站周邊，具備TOD（大眾運輸導向發展）發展潛力，市府因此將本區列為優先轉型地區，全區共劃設6處更新單元，將透過都市計畫變更及都市更新開發方式促進土地活化利用，並規劃朝向住、商、產多元複合使用，亦增設公園、道路等公共設施以復甦都市機能及改善都市環境，帶動地區與周邊整體發展。

城鄉局表示，新店榮工地區目前已有3個單元啟動轉型，單元5已於開發階段，將提供0.32公頃公園；單元2於都更審議階段，將提供約1.1公頃公園綠地等開放空間，並設立新店第二運動中心及設置公幼、托老等公益設施；本案單元4則自明（20日）公開展覽，公開展覽期滿後將續進入都市計畫審議階段。

本次公開展覽草案內容配合上述活化轉型及複合使用之發展構想，並扣合TOD規劃理念，劃設各約0.82公頃土地供產業及居住使用，力求實踐住業均衡，以減少通勤旅次。

此外，亦劃設約0.7公頃土地作為公園及廣場等休閒遊憩場域，並留設人行空間以形塑人本環境，提升地區生活品質，另預計捐贈56戶社會住宅及公共停車位（汽、機車各159席），實質回饋地方。

新店榮工單元4周邊發展示意圖。新北市政府提供
新店榮工單元4周邊發展示意圖。新北市政府提供

新店榮工單元4南面現況照。新北市政府提供
新店榮工單元4南面現況照。新北市政府提供

裕隆城 大眾運輸 都市更新

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