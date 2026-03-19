瓦城美國首店試營運！董事長徐承義親自坐鎮 第2季美國還要再開2品牌

台灣連鎖餐飲品牌瓦城（2729）全新組成的中西團隊、新品牌亮相 ，美國首店「Very Thai by 瓦城」啟動試營運，平均客單價約計50美元上下，在當地屬中價位餐館。近一個月以來親自坐鎮洛杉磯開店的董事長徐承義表示，「Very Thai by 瓦城」以全新品牌暨美國首間旗艦店之姿，進駐鄰近比佛利山莊的指標商場 Westfield Century City，此地匯聚了國際精品品牌與高端消費客群，是南加州最具代表性的黃金商圈之一，同時為集團品牌國際化立下重要里程碑。

瓦城自1990年創立以來，堅持提供美味料理與高水準餐飲服務，深耕台灣逾35年，不僅造就全台最大東方美食連鎖餐飲集團，更成為台灣民眾生活記憶中無可取代的存在。憑藉在台累積的成功經驗與穩健基礎，跨足海外插旗，「Very Thai by 瓦城」進駐洛杉磯Westfield Century City泰味飄香，與美國當地居民首度見面，台灣全新品牌引起高度矚目，試營運即吸引踴躍人潮訂位。

瓦城也將延續集團理念—「Made with Love, Share with the World 以愛創造，與世分享」，要將35年來在亞洲淬鍊的料理功夫以全新手法演繹，「Very Thai by 瓦城」目前已正式啟動試營運，徐承義不僅希望把美味帶到全球，更期望為洛杉磯地區開啟泰式餐飲的新篇章。

餐廳佔地5,000平方英尺，等同約150坪，共設有131個座位及私人包廂區，自試營運以來每日客滿，不僅許多在美台人慕名而來，也吸引不少當地消費者前來嘗鮮。看見寬敞空間迎來川流不息的嘗鮮人潮，徐承義顯得信心十足，並分享收到許多當地顧客回饋料理有著獨特的泰式風情，菜色多、口感佳，餐廳空間設計裝潢融合了時尚與異國風情，更是別具特色。許多來店顧客尤其喜歡瓦城匠心獨具的月亮蝦餅，一口咬下即可嘗到飽滿蝦肉，感覺特別新鮮美味，特別推崇這道招牌菜色。

由瓦城設計創意團隊統籌，特別邀請台灣設計師 Caroline 參與設計發想與空間風格指導，同時攜手洛杉磯建築師事務所Curtis Su團隊負責在地建築設計與法規送審，融合台灣設計美學與洛杉磯城市文化，以深紅色調作為整體空間主軸，搭配極簡線條、木質桌椅與俐落的時尚酒吧設計，打造兼具現代簡約與溫暖質感的精緻用餐氛圍。不只是一間餐廳的落成，而是一次跨越文化與城市的創意合作，為品牌打造嶄新的餐飲體驗。

為因應美國市場的飲食習慣與多元客群，瓦城團隊特別為「Very Thai by 瓦城」量身打造全新菜單，重新詮釋新泰式料理；駐美團隊也精選瓦城歷年最受歡迎的招牌菜色，讓洛杉磯華人得以重溫在家鄉最喜愛、也最想念的泰式風味。

此外，為滿足當地顧客餐酒搭配需求，餐廳設置全品項酒吧，提供各式精選葡萄酒與啤酒，還有多款適合搭配亞洲料理的雞尾酒，帶來更多元的風味層次。有關美國市場定價策略，平均客單價約計50美元上下，在當地屬中價位餐館，憑藉瓦城長期累積的穩定泰式餐飲品質與精緻服務，可望帶來全新創新與驚喜，搶占當地顧客的味蕾，創造新泰式餐飲市場風潮。

「Very Thai by 瓦城」不僅鎖定華人族群，更以全美消費族群為目標。徐承義表示，泰式料理長年作為美國最受歡迎的亞洲美食之一，市場潛力巨大，經團隊多次親赴加州實地勘察，深入走訪品嘗數十家當地泰式餐廳後，更加肯定瓦城無論是在口味、品質、乃至營運管理標準上，皆具備強勁且獨特的競爭力。徐承義對首店的試營運寄予厚望，親自坐鎮現場，蒐集當地寶貴資訊做為未來重要營運參考，力求做到最好。

隨著美國首店揭幕，象徵瓦城泰統集團正式啟動全球化布局，集團將以洛杉磯為起點，今年第2季預計再開出兩個新品牌—「BO BO THAI」與「SHANN SHANN RICE BAR」。後續待洛杉磯營運成熟後，將逐步拓展至全美主要城市，穩步邁向世界第一大東方美食連鎖餐飲集團。

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