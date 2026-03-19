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星宇航空榮獲 Airline Ratings 2026全球最佳航空第五名

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空從客艙空間規劃、餐飲研發等皆以旅客體驗為出發點來打造。星宇航空提供
星宇航空從客艙空間規劃、餐飲研發等皆以旅客體驗為出發點來打造。星宇航空提供

全球知名航空專業評鑑機構Airline Ratings公布「2026 World’s Best Airlines（2026全球最佳航空）」，星宇航空榮獲「全球最佳航空」第5名！為台籍航空史上最佳排名，同時更勇奪「World’s Best In Flight Catering（全球最佳機上餐飲）」大獎，雙料肯定展現星宇航空（2646）在產品力與服務體驗上的卓越表現。

星宇航空執行長翟健華表示，此次獲得全球最佳航空第五名及全球最佳機上餐飲殊榮，是對團隊長期投入產品設計與細節要求的最大肯定。自創立以來，星宇航空即以打造「精品航空」為核心理念，從客艙空間規劃、餐飲研發、機上備品選用到服務流程設計，皆以旅客體驗為出發點來打造，未來將秉持初衷，持續把關各方面的品質，並不斷優化與創新，期望在每一段飛行旅程中，為旅客創造超越期待的感動。

星宇航空於今年1月甫獲得Airline Ratings評選「World’s Safest Airlines（全球最安全航空）」第11名，除了飛行安全，星宇航空在旅客體驗也獲得高度肯定，Airline Ratings指出，「World’s Best Airlines」評選專注於旅客實際機上體驗，涵蓋餐飲選擇、座椅舒適度、產品價值與整體服務品質等可衡量項目，強調中立與專業，不以市場聲量或行銷活動作為評分依據，而是以航空公司提供的實質機上產品與服務為核心，星宇航空在競爭激烈的全服務航空類別中脫穎而出。

Airline Ratings執行長Sharon Peterson對星宇航空給予高度評價：「STARLUX Airlines 成長迅速，是全球航空業中最令人印象深刻的新興航空公司之一。不僅擁有年輕的機隊優勢，第五名的成績反映其在各艙等穩定且高水準的表現，包含服務標準、細緻舒適的客艙設計，以及全面性的旅客體驗。透過對機上產品、空服訓練與營運品質的投入，星宇航空自創立以來即展現清晰且長遠的發展願景。隨著持續拓展國際航網，並準備於8月開闢歐洲航線，星宇航空不僅擴張版圖，更為現代航空公司樹立全新標竿。」

星宇航空同時榮獲 「World’s Best In-Flight Catering（全球最佳機上餐飲）」大獎，彰顯其在機上餐飲服務上的卓越表現。從菜單設計、食材挑選到餐點呈現，每一環節皆以乘客體驗為核心，追求精緻與創新。星宇航空持續與米其林餐廳態芮、元紀・台灣菜、鈺善閣，以及知名品牌胡同燒肉、人形町今半等合作，打造多元餐飲選擇，無論經濟艙或商務艙，乘客皆可享受兼顧美味與營養的餐點，融入在地食材與國際料理元素，讓每一次飛行都成為難忘的味覺饗宴。

星宇航空今年進入交機高峰期，總機隊數預計於年底前達到43架，大幅提升運能。目前航網已拓展至31個城市、37條航線，今年更將開闢首個歐洲航點-布拉格、首個韓國航點-釜山，持續深化全球航網布局，機上服務亦將不間斷的推陳出新，透過創新與細緻服務，讓世界看見來自台灣的航空品牌實力。

星宇航空勇奪國籍航空史上最高名次同時摘下「全球最佳機上餐飲」殊榮。星宇提供
星宇航空勇奪國籍航空史上最高名次同時摘下「全球最佳機上餐飲」殊榮。星宇提供

星宇航空自創立以來即以打造「精品航空」為核心理念。星宇航空提供
星宇航空自創立以來即以打造「精品航空」為核心理念。星宇航空提供

星宇航空同時榮獲全球最佳機上餐飲大獎。星宇航空提供
星宇航空同時榮獲全球最佳機上餐飲大獎。星宇航空提供

全球最佳航空評選涵蓋餐飲選擇、座椅舒適度、產品價值與整體服務品質。星宇航空提供
全球最佳航空評選涵蓋餐飲選擇、座椅舒適度、產品價值與整體服務品質。星宇航空提供

星宇航空榮獲Airline Ratings 2026全球最佳航空第五名，勇奪國籍航空史上最高名次。星宇航空提供
星宇航空榮獲Airline Ratings 2026全球最佳航空第五名，勇奪國籍航空史上最高名次。星宇航空提供

星宇航空 餐飲

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