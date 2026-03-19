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中央挹注6千萬、屏東市永新公園工程動土 城市綠廊明年中完工啟用

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
內政部國土署主秘歐正興19日出席「屏東市永新公園環境改善工程」動土典禮。圖／國土署提供
內政部國土署主秘歐正興19日出席「屏東市永新公園環境改善工程」動土典禮。圖／國土署提供

內政部國土署主秘歐正興19日出席「屏東市永新公園環境改善工程」動土典禮。國土署表示，本案總經費為7,209萬元，中央透過「城鎮風貌及創生環境營造」競爭型計畫補助6,000萬元，預計2027年中完工，將為屏東市民打造一座兼具城市綠廊、生態友善及人文共融特色的公共開放空間。

國土署指出，永新公園為長條帶狀綠地，總面積約4公頃，橫跨中山路、重慶路、博愛路及和平路等主要道路，位置鄰近屏東火車站及中山生活商圈，是屏東縣政府打造「城市西門戶 屏東心動脈」的重要節點。

本次工程將進行無障礙人行動線優化、建置活動與休憩空間、改造崇蘭圳水岸景觀、園區綠美化等多項工程，同時導入減災防洪新思維與低衝擊開發措施，建立符合全齡友善、人本交通的防災低碳公園，並串聯重要生活節點，實現屏東市區「步行15分鐘生活圈」及「車行綠環帶」的城市願景。

國土署強調，內政部持續透過「城鎮風貌及創生環境營造計畫」協助屏東縣政府，從人與環境融合的角度出發，推動公園綠地擴充、水岸環境營造，並結合在地議題發揮人文特色，提升城鄉整體生活品質。自110年至114年間，中央已累積挹注屏東縣3.08億元經費，未來將持續攜手地方，共同實踐城鄉均衡發展目標。

今日出席貴賓，包括屏東縣長周春米及屏東市長周佳琪、內政部國土署主秘歐正興、景觀總顧問張桂鳳，與地方民意代表等共同參與，期待本次工程環境營造，創造屏東優質共好的城鄉環境。

屏東 周佳琪

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