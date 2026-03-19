快訊

內湖高工驚傳「差10歲外遇師師戀」 蹺班開房間法院判賠原配12萬

被爆與劉怡萱共處一室…王定宇最新財產申報 配偶欄空白證實已離婚

MLB／大谷初登板飆99.9英里火球奪勝 下一戰對天使恢復二刀流

聽新聞
0:00 / 0:00

EVOASIS 與和泰汽車達成合作 打造全台最大充電網

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
EVOASIS攜手和泰汽車充電漫遊服務正式上線。圖／聯合報系資料照片
EVOASIS攜手和泰汽車充電漫遊服務正式上線。圖／聯合報系資料照片

EVOASIS（源點科技）宣布與和泰汽車（2207）旗下 OpenHub 充電漫遊服務完成串接，未來TOYOTA、Lexus 車主可透過 My Toyota 與 Lexus Plus App 使用 EVOASIS 站點，享有「全台最大充電網」更便利、直覺的跨品牌充電體驗。

此次全台快充站數最多的 EVOASIS，攜手長年穩居台灣車市領先地位的和泰汽車完成合作，強強聯手，再次展現EVOASIS獲主流車廠肯定的充電服務與整合能力。

EVOASIS以打造「全台最大充電網」為目標，目前已於全台佈建 135 座充電站、650 支快充槍，DC 快充站點與槍數穩居市場領先，站點涵蓋都會生活圈、商場場域、重要交通節點及國道服務區等長途補電據點，奠定車主充電無憂、隨時可充的品牌領先地位。此次串接 OpenHub，也將讓更多車主得以便利使用 EVOASIS 完整站點，進一步放大其全台充電服務效益。

EVOASIS為台灣第一大充電服務品牌，不僅具備領先的充電站建置能力，也擁有充電站營運管理、軟體平台串接與系統整合實力，能提供從站點建置、營運維護到數位服務串接的完整解決方案。此次與 OpenHub 完成串接，也再次展現 EVOASIS 作為充電營運商與技術整合夥伴的實力。

EVOASIS董事長陶百群表示，充電基礎建設的核心價值，不只在於站點數量，更在於能否真正回應車主日常移動與長途出行需求。對車主而言，最重要的不是站點有多少，而是站點是否就在他的出行動線上。

陶百群指出，面對台灣充電市場加速朝跨平台、跨品牌整合發展，EVOASIS將持續以市場領先的快充站為基礎，結合站點營運與數位整合能力，深化與指標品牌及平台夥伴合作，優化車主充電體驗，推動更完整的電動車充電生態圈，協助台灣電動車加速普及，並促進綠能交通發展。

品牌 基礎建設 車主 和泰

相關新聞

北美旅遊賣翻了！雄獅銷量狂飆4成 極光團續夯 MLB、NBA 成新爆點

隨著北美直飛航點增加（鳳凰城、華盛頓 D.C.、安大略、達拉斯）與旅遊型態轉型，雄獅旅遊（2731）觀察，2026年第1季美加旅遊市場迎來大幅成長，產品銷量較去年同期增長4成。

塑化斷鏈…燒到橡膠、輪胎業 正新、建大備戰成本上漲壓力

塑化供應斷鏈，燒到橡膠、輪胎業。美伊戰事導致油價上漲、原料取得困難，台橡等國內橡膠業者表示，4月起停止接「季單」只收「月單」。業內指出，下游輪胎業短線也恐面臨缺料與漲價壓力，國內正新、建大、南港警戒，輪胎，上漲的成本將擬部分轉嫁。

EVOASIS 與和泰汽車達成合作 打造全台最大充電網

EVOASIS（源點科技）宣布與和泰汽車（2207）旗下 OpenHub 充電漫遊服務完成串接，未來TOYOTA、Lexus 車主可透過 My Toyota 與 Lexus Plus App 使用 EVOASIS 站點，享有「全台最大充電網」更便利、直覺的跨品牌充電體驗。

央行今日鬆手房市？建商不敢想 329檔期北台灣案量落至15年新低

中央銀行今日下午召開今年第一季理監事會議，外界關注央行對房市管控是否鬆手，不過，建商看法低迷，據統計，今年北台灣新案329檔期推案預估量落至約1435.1億元，創15年以來新低，上次低檔為2011年的1369億元，若較去年同期相比，也衰退208.1億元，年減12.7%。

台南三井 Outlet 二期開幕 歸仁前二月交易量表現突出

台南三井Outlet二期20日正式開幕，十分受到注目。除了商場開幕引爆話題，市府統計顯示，今年前二個月Outlet所在的歸仁區買賣移轉棟數以446棟居全市各區之冠，甚至較去年同期成長537%。

央行不放手…北台灣329檔期比疫情時還慘 推案量探15年新低

住展雜誌統計今年北台灣新案329檔期推案預估量，房市冷氣團未散，建商進場腳步緩慢，推案量僅1,435.1億元，較去年同期已為低迷衰況再減208.1億元，年減12.7%，探15年以來新低，上次低檔為2011年的1,369億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。