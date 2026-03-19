央行今日鬆手房市？建商不敢想 329檔期北台灣案量落至15年新低

中央銀行今日下午召開今年第一季理監事會議，外界關注央行對房市管控是否鬆手，不過，建商看法低迷，據統計，今年北台灣新案329檔期推案預估量落至約1435.1億元，創15年以來新低，上次低檔為2011年的1369億元，若較去年同期相比，也衰退208.1億元，年減12.7%。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，觀察房價相對高的北台灣329檔期推案資訊，近年平均的推案量約在2000多億元，未達標的疲弱時間點出現在像房地合一稅首波實施的2016年、新冠疫情來襲的2020年、平均地權條例修法的2023年，再來就是籠罩在貸款不易、央行第七波打房政策低氣壓的去年與今年，今年1500億元都不及的局面相當難堪。

今年北台灣329檔期量以全台住宅量體最多的新北市居冠，估為580.5億元，還是有百億元指標案，出現在板橋區遠東通訊園區、中和區新店溪左岸、林口區家樂福生活圈，而三重區、板橋區、中和區三熱區公開案數多，地段穩健讓建商推案較有把握，但都難與一般常態時期相比。

桃園市與台北市都推出300多億元的案量，桃園市在此檔期估為357.6億元，百億元大案是中壢區捷運興南站一帶的寶佳建設新案，另有龜山區A7重劃區的遠雄建設廠辦案估有80多億元，還具看頭。而中壢區是桃園市推案個數最多行政區，一片逆勢中創造南桃園成為亮點，可惜除了指標案外，大多在40億元以下量體，北台灣的投資重鎮並不樂觀。

首都台北市估推325億元，沒有百億元案，稍有規模逾50億元案量有三，位於北投區北士科重劃區與士林區的天母地區，餘案皆在30億元以下。

房市重點區的新竹地區整體僅約68億元，窘境可見一斑，以新豐鄉的知名區域建商案約50多億元案量就為指標，其餘在竹北市、竹東鎮、寶山鄉等大案預期應來不及趕上此檔期，而新竹地區房市在這一兩年大陷泥沼，不乏建商均持以拖待變態度，檔期多顯黯淡。

陳炳辰表示，這一兩年的檔期案難測，既常有延推狀況，也有分次推出或調整產品規劃而修正案量，像去年329檔期的實際登場案量也比預估少了一半，不過由於不少新案箭在弦上，建商庫存壓力山大，包括皇翔、昇陽、愛山林、大陸、忠泰、昌益等建商在新北市永和區與新店區、桃園市龜山區，和新竹地區的竹北市、竹東鎮、寶山鄉均有百億元大案有意在今年公開，最快亦有於4月底或520檔期曝光，能否成為個案亮點端視央行決策動向。