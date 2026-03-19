央行不放手…北台灣329檔期比疫情時還慘 推案量探15年新低

住展雜誌統計今年北台灣新案329檔期推案預估量，房市冷氣團未散，建商進場腳步緩慢，推案量僅1,435.1億元，較去年同期已為低迷衰況再減208.1億元，年減12.7%，探15年以來新低，上次低檔為2011年的1,369億元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，觀察房價相對高的北台灣329檔期推案資訊，近年平均的推案量約在2,000多億元，未達標的疲弱時間點出現在像房地合一稅首波實施的2016年、新冠疫情來襲的2020年、平均地權條例修法的2023年，再來就是籠罩在貸款不易、央行第七波打房政策低氣壓的去年與今年，至於論及到10多年前因為房價、開發地段等時空環境不同，當然會不比如今量體，更顯示今年連1,500億元都不及的局面相當難堪。

北台灣329檔期量以全台住宅量體最多的新北市居冠，房市寒流下瘦死的駱駝比馬大，預估為580.5億元，還是有百億元指標案，出現在板橋區遠東通訊園區、中和區新店溪左岸、林口區家樂福生活圈，惟各有延推、改產品規格等因應景氣的情況，而三重區、板橋區、中和區三熱區公開案數多，地段穩健讓建商推案較有把握，但都難與一般常態時期相比。

桃園市與台北市都推出300多億元的案量，桃園市在此檔期估為357.6億元，百億元大案是中壢區捷運興南站一帶的寶佳建設新案，另有龜山區A7重劃區的遠雄建設（5522）廠辦案估有80多億元，還具看頭。而中壢區是桃園市推案個數最多行政區，一片逆勢中創造南桃園成為亮點，可惜除了指標案外，大多在40億元以下量體，北台灣的投資重鎮並不樂觀。

首都台北市估推325億元，沒有百億元案，稍有規模逾50億元案量有三，位於北投區北士科重劃區與士林區的天母地區，餘案皆在30億元以下，台北市的高房價在銷況上不易求快，不少舊案尚未完銷，正逢劣勢當下也就更不積極布局新案。

房市重點區的新竹地區整體僅約68億元，窘境可見一斑，以新豐鄉的知名區域建商案約50多億元案量就為指標，其餘在竹北市、竹東鎮、寶山鄉等大案預期應來不及趕上此檔期，而新竹地區房市在這一兩年大陷泥沼，不乏建商均持以拖待變態度，檔期多顯黯淡。

二線城市宜蘭地區與基隆市對於檔期的反應不強烈，按照建商自行規畫推案，如今更是退避三舍，宜蘭地區這段時間預期總案量僅21億元，然而特別的是基隆市在七堵區一新案推上83億元，比新竹地區總量還高，傳出建商背景厚實，一案定江山亦拉抬區域房市話題。

陳炳辰表示，這一兩年的檔期案難測，既常有延推狀況，也有分次推出或調整產品規劃而修正案量，像去年329檔期的實際登場案量竟比預估少了一半，皆在於景氣因素令建商躊躇再三。

不過由於不少新案箭在弦上，建商庫存壓力山大，包括皇翔（2545）、昇陽（3266）、愛山林（2540）、大陸、忠泰、昌益等建商在新北市永和區與新店區、桃園市龜山區，和新竹地區的竹北市、竹東鎮、寶山鄉均有百億元大案有意在今年公開，最快亦有於4月底或520檔期曝光，能否成為個案亮點端視央行決策動向。

近5年北台灣329檔期推案統計。資料來源／住展雜誌