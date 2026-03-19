北台灣329案量寫15年新低 新竹陷入泥沼

住展雜誌統計今年北台灣新案329檔期推案預估量，房市冷氣團未散，建商進場腳步緩慢，落至約1,435億元，創15年以來新低，較去年同期低迷衰況再減208億元，年減12%。

住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，北台灣329檔期近年平均推案量約2,000億元，未達標的疲弱時間點，出現在房地合一稅首波實施的2016年、新冠疫情來襲的2020年、平均地權條例修法的2023年，再來就是去年與今年。

今年北台灣329檔期，不意外仍以住宅量體最大的新北市，推案量最多，約580億元，包括板橋遠東通訊園區、中和區新店溪左岸、林口區家樂福生活圈都有百億推案。另外三重區、板橋區、中和區也有較多建案公開。

桃園市與台北市都推出300多億元的案量，桃園市預估357億元，中壢區捷運興南站一帶的寶佳建設新案，總銷達百億元，龜山區A7重劃區的遠雄建設廠辦案估計也有80多億元。

中壢區是桃園市推案個數最多行政區，不過大多在40億元以下量體，北台灣投資重鎮並不樂觀。

台北市估推325億元，沒有百億元案，稍有規模逾50億元案量有三，分別位於北士科重劃區與天母地區，餘案皆在30億元以下，台北市的高房價在銷況上不易求快，不少舊案尚未完銷，建商因此並不積極布局新案。

新竹地區整體推案僅約68億元，主要是新豐鄉區域建商案，約50多億元，竹北市、竹東鎮、寶山鄉等大案，預期都來不及趕上檔期。陳炳辰表示，新竹地區房市在這一兩年陷入泥沼，建商大多以拖待變，檔期多顯黯淡。

宜蘭地區與基隆市對於檔期，原本反應就冷淡，如今更是退避三舍，宜蘭地區總案量僅21億元，基隆市則在七堵區有新案總銷83億元，比新竹地區總量還高。

陳炳辰表示，這一兩年的檔期案難測，既常有延推狀況，也有分次推出或調整產品規劃而修正案量，去年329檔期的實際登場案量就比預估少了一半，景氣因素令建商躊躇再三。

不過，由於不少新案箭在弦上，建商庫存壓力山大，包括皇翔、昇陽、愛山林、大陸、忠泰、昌益等建商在新北市永和區與新店區、桃園市龜山區，和新竹地區的竹北市、竹東鎮、寶山鄉均有百億元大案有意在今年公開，最快4月底或520檔期就會曝光，能否成為亮點，端視央行決策動向。

北台灣各縣市329檔期推案量／住展雜誌提供