清大高雄校區啟用 信義房屋：同步帶動房市關注度

國立清華大學高雄校區日前啟用，與鄰近的國立陽明交通大學高雄校區形成高教聚落，為南部「半導體S廊帶」補足研發人才動能。信義房屋專家觀察，校區落腳於左營區、蓮池潭周邊的崇德商圈，不僅具有產學合作與人才培育意義，也讓區域房市關注度同步升溫。

近年政府推動產業南移與科技產業布局，高教資源同步向南延伸，形成「產業、人才、城市發展」三位一體的格局；信義房屋協理周清源表示，區域發展不是單一計畫推動，而是多項建設與政策相互加乘的結果。以左營區為例，除了台積電進駐的半導體產業題材外，還有交通建設與學區進駐等利多，隨著大學校區開始招生，加乘效應逐步顯現。

他指出，校區周邊的蓮池潭近年已完成整治與景觀改善，結合觀光功能，再加上高教進駐，區域生活品質持續提升。同時，左營區具備高雄捷運紅線與左營高鐵站交通優勢，周邊店家進駐率與居住需求長期維持穩定，是高雄發展較成熟且快速的區域之一。

周清源說明，過去舊左營與巨蛋商圈之間，因半屏山與蓮池潭地形阻隔，生活圈相對分散，但隨著學區進駐與交通路網逐步完善，兩地生活圈的連結愈發緊密，帶動舊城區與新興商圈之間的整體發展。尤其新莊一路過去長期未完全打通，但在約七、八年前完成串聯後，使巨蛋周邊與校區一帶交通更為順暢，也為區域發展奠定基礎。

在實際居住需求方面，信義房屋左營高鐵店專員曲怡沛觀察，近期崇德商圈詢問度明顯提高，該商圈鄰近高雄捷運R15生態園區站，交通便利，不少外地客或預計南下任教的教師、AI相關教育師資，會到分店了解租屋與購屋行情。

曲怡沛表示，部分客戶原本考慮租屋，但發現區域租金並不低，因此轉而評估購屋，尤其具備平面車位的物件詢問度最高，科技業與教育相關族群多偏好交通便利、屋齡較新的電梯大樓產品。

區域內屋齡10年內的電梯大樓單價約在每坪40萬元左右，若為兩房含車位產品，總價多落在1300萬至1600萬元區間，而三房總價約2000萬至3000萬元的產品，成為小家庭或科技業族群較能負擔的主力產品。

隨著國立清華大學與國立陽明交通大學在高雄逐步形成高教聚落，加上台積電帶動的半導體產業鏈發展，曲怡沛表示，未來不僅人才與產業將加速南移，也將為左營區與周邊房市帶來長期而穩定的居住需求。