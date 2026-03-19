5%中的一人！承億酒店總經理洪若宸獲台科大雙傑出校友

承億酒店TAi Urban Resort總經理洪若宸，今年榮獲國立臺灣科技大學115年度企業管理系傑出校友與管理學院傑出校友雙重殊榮。在科技大學體系長期以理工與男性為主的結構中，此項榮譽不僅難得，更象徵女性在決策核心位置上的影響力逐漸改變產業樣貌。

對承億酒店而言，這份肯定不只是個人榮耀，而是一種正在發生的改變-當女性走上決策核心，城市開始長出不同的風景。

根據統計，自2004年至2026年間，國立臺灣科技大學管理學院共遴選出123位院級傑出校友，其中女性僅7位，比例不到5%。而院級傑出校友須自各系傑出校友中再經院務會議遴選產生，同年度同時獲得系級與院級肯定者更屬少數；在高度競爭的專業領域中，這不只是學術榮譽，更代表其在產業中的長期影響力與領導高度。

洪若宸自承億集團基層入職，歷經飯店籌備、館長、營運主管、品牌拓展到五星級飯店總經理，一路走過台灣設計旅店產業成長的關鍵階段。她所帶領的，不僅是企業營運的提升，更是品牌定位的改寫。

在她主導下誕生的承億酒店，以「亞洲新灣區的文化客廳」為定位，跳脫傳統五星飯店的框架，將藝術、設計、展演與城市公共生活納入旅宿空間之中，使飯店不再只是住宿場所，而成為城市文化的載體。

從策劃大型藝術活動、跨界品牌合作，到串連高雄亞洲新灣區的文化節點，承億酒店逐漸形塑出屬於高雄的新城市語言。

在產業高度競爭的環境中，洪若宸更以細膩而堅定的女性領導風格，整合營運管理、品牌策略與文化內容，使承億在在地五星飯店市場中脫穎而出，也讓高雄的觀光產業出現不同於過往的高度。

承億酒店董事長戴淑玲說，承億對洪若宸榮獲雙傑出校友深感與有榮焉。從基層一路走到集團五星級飯店總經理，洪若宸以穩健踏實的管理風格與前瞻創新的經營思維，帶領團隊不斷突破，亦持續打造友善職場與人才培育制度，為企業永續發展奠定深厚基礎。

戴淑玲強調，洪若宸正在做的，不是經營一間飯店，而是讓一個品牌成為一座城市的高度，讓城市成為台灣走向世界的座標。從設計旅店到以文化為基底五星級飯店，從地方企業到城市品牌節點，承億酒店持續以文化為核心、以城市為舞台，探索旅宿產業更高層次的可能。

展望未來，承億也將持續以文化、設計、永續與國際視野為核心，推動品牌邁向更高層次，讓旅宿成為文化，讓文化成為城市，讓城市走向世界，讓承億酒店不僅成為城市地標，更成為代表臺灣走向世界的重要文化觀光品牌。

承億酒店不僅是城市地標，更要成為代表臺灣走向世界的重要文化觀光品牌。業者提供

承億酒店以「亞洲新灣區的文化客廳」為定位，跳脫傳統五星飯店的框架。業者提供