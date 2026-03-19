「新業織光森鄰」2-3房中科宅 豪宅級供餐服務清水首現

中科二期園區西擴，台積電（2330）等大廠積極進駐，新一波科技人才持續移入，在這股西進熱潮中，台中清水區率先受惠，入列中科特區最前沿。加上台中捷運藍線正式動工，台中機場國際航線逐步拓展，居住、就業、旅運、休閒人潮，更為清水區迎來新一波發展動能。

向來以提前佈局發展趨勢著稱的品牌建商新業建設，自七期立業以來，八期、十二期、十四期等地皆有多座業績，繼沙鹿首發個案「新業微丘森鄰」大獲好評後，新業看好清水地段價值，近期推出新作「新業織光森鄰」。

「新業織光森鄰」規劃150戶住家、4戶店面，坪數26至39坪，訴求「2-3房中科宅」，2房含車位總價約1,200萬元，3房含車位約1,400萬元，平均成交價在33萬至34萬元間。目前來客有一半是中科的科技人，而已購客中，台積電員工等科技人佔了三成多。

新業建設創辦人、名譽董事長穆椿松指出，面對雙薪家庭已成常態、生活節奏加快，新業看見現代小家庭對「精緻生活服務」需求，「新業織光森鄰」開創性導入清水區首座社區供餐會所，將過去僅見於豪宅的生活服務，落實於菁英社區之中。

公設「好chill美味廚房」平日提供中、晚餐服務，假日早、中、晚三餐供應，住戶在社區內即可享用簡餐與輕食飲品。平日工作忙碌，可以減輕下班後做飯的壓力，假日放鬆用餐，招待來訪親友也省心省力。

穆椿松認為，當豪宅等級的供餐服務成為日常配備，居住不只是空間安排，更是一種生活質感的升級。另有健身房、閱覽室、兒童書屋、童趣沙坑等多項公設，實現在家度假的理想日常。

「新業織光森鄰」坐擁1,025坪完整方正大基地，將建築環繞在花樹之間；開闊的社區尺度，為居家空間帶來棟距與視野，豐富的公設會館規劃，為生活創造更多可能。正迎30米民和路，鄰近低密度別墅社區，不僅出入便利，整體環境單純寧靜，社區也更具地標價值。

穆椿松表示，新業建設主動在基地一側開闢一條4米通行路，串聯民和路與民權一街，不僅使交通動線更加順暢，也與周邊鄰里共享一條綠意盎然的通行路。

在室內空間規劃上，「新業織光森鄰」以大2及大3房格局回應家庭成長需求，戶戶邊間設計搭配雙面大採光，享有開闊的棟距與生活視野。2房、3房皆規劃雙衛浴，主次衛浴皆開窗並配備電腦馬桶，提升日常使用舒適度；廚房標配電器櫃與洗碗機，也貼近現代家庭生活習慣。

新業建設董事長卓勝隆表示，新業建設立業23年，穩健走過市場景氣循環，「永續服務」始終是對客戶的承諾。公司以六合一的專業團隊「開發、設計、營造、行銷、客服、活動」為核心，垂直整合專業協作，給客戶一以貫之的建築品質。

其中新業舉辦家族活動已邁向第8年，講座、手作、美食、市集、電影放映等，場場爆滿響應熱烈，已成為新業社區的生活印記。對新業而言，建築不只是房子，而是生活，「新業織光森鄰」延續這份永續服務精神，將高質感生活內涵落實於中科生活圈，為清水打造一座與現代家庭一同成長的理想宅邸。

新業建設創辦人穆椿松(右)、董事長卓勝隆(左)，是建築領域中少見擁有建築師背景的創辦人。記者宋健生/攝影