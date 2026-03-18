高市不動產開發公會50周年 語重心長向政府提6大建言

高雄市不動產建築開發商業同業公會今晚歡度50周年，但面對房市轉冷與政策緊縮，現任理事長柯俊吉語重心長向政府提6大建言，盼從金融管制到開發節奏全面檢討，讓房市回春。

高市不動產建築開發公會18日舉行第16屆第2次會員大會，適逢公會創立半世紀，歷任理事長張調、郭敏能、張永義、陳武聰、黃炯輝、陸炤廷等人均回歸同賀，會中亦表揚47家經營逾30年的資深會員，公會目前擁有705家會員公司、1872名會員代表，展現產業規模與凝聚力。

理事長柯俊吉指出，在信用管制與土方管理趨嚴下，房市由短期衝刺轉為長期耐力賽，從資金、施工與銷售產都承受壓力。公會對此提出6大建言，包括放寬首購族房貸收支比、檢討第二戶貸款限制、重訂豪宅認定標準；並建議延長土地融資開工期限，避免被迫推案，同時改善土方運輸動線、控管捷運聯開與都更推案節奏，以防供給失衡。

柯俊吉強調，不動產與營建相關產業，全台從業人口逾200萬人，在政府強力調控下，房市雖不致崩盤，但明顯降溫，「建築業需回歸理性經營」。

適逢公會創設50周年，公會亦提出三大願景，盼業界精誠團結；政府檢討不合理限制；公會強化服務能量，邁向下一階段發展。