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高市不動產開發公會50周年 語重心長向政府提6大建言

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市不動產建築開發商業同業公會，18日歡度50周年。圖／高雄市不 產公會提供
高雄市不動產建築開發商業同業公會，18日歡度50周年。圖／高雄市不 產公會提供

高雄市不動產建築開發商業同業公會今晚歡度50周年，但面對房市轉冷與政策緊縮，現任理事長柯俊吉語重心長向政府提6大建言，盼從金融管制到開發節奏全面檢討，讓房市回春。

高市不動產建築開發公會18日舉行第16屆第2次會員大會，適逢公會創立半世紀，歷任理事長張調、郭敏能、張永義、陳武聰、黃炯輝、陸炤廷等人均回歸同賀，會中亦表揚47家經營逾30年的資深會員，公會目前擁有705家會員公司、1872名會員代表，展現產業規模與凝聚力。

理事長柯俊吉指出，在信用管制與土方管理趨嚴下，房市由短期衝刺轉為長期耐力賽，從資金、施工與銷售產都承受壓力。公會對此提出6大建言，包括放寬首購族房貸收支比、檢討第二戶貸款限制、重訂豪宅認定標準；並建議延長土地融資開工期限，避免被迫推案，同時改善土方運輸動線、控管捷運聯開與都更推案節奏，以防供給失衡。

柯俊吉強調，不動產與營建相關產業，全台從業人口逾200萬人，在政府強力調控下，房市雖不致崩盤，但明顯降溫，「建築業需回歸理性經營」。

適逢公會創設50周年，公會亦提出三大願景，盼業界精誠團結；政府檢討不合理限制；公會強化服務能量，邁向下一階段發展。

面對房市轉冷與政策緊縮，高雄市不動產建築開發商業同業公會現任理事長柯俊吉語重心長向政府提六大建言，盼從金融管制到開發節奏全面檢討。圖／高市不動產公會提供
面對房市轉冷與政策緊縮，高雄市不動產建築開發商業同業公會現任理事長柯俊吉語重心長向政府提六大建言，盼從金融管制到開發節奏全面檢討。圖／高市不動產公會提供

房市 理事長 第二戶貸款

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