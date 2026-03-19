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中華電「進化飛輪」 挺永續人才

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信資深夥伴實地操作講解高架作業，手把手輔導新人，使其快速上手。中華電信／提供
中華電信資深夥伴實地操作講解高架作業，手把手輔導新人，使其快速上手。中華電信／提供

中華電信（2412）為厚植組織傳承韌性並主動因應AI時代的職能重塑挑戰，推出「從傳承到創新，打造「永續人才的進化飛輪」專案，透過「傳承、創新、共育」三大支柱，系統性將隱性知識資產化，同時強化全員AI職能，將人才價值由內部治理轉化為帶動社會的動能，以期實現永續經營願景。

中華電信近年強調雙軌傳承，以「同心圓」傳承經營理念，以「養成班」鞏固維運韌性。

中華電信指出，針對經營層主管建構獨家「同心圓學習圈」，由退休高階長官經驗分享與一對一輔導，成功引導41%的高階人才發展計畫學員順利晉升，穩固領導梯隊。在新人輔導與關鍵技術接續面向，推動「六個月新人輔導計畫」與「專業養成培訓班」，系統化追蹤新人輔導成果，並針對高技術與高風險職務結合實地訓練，確保資深同仁的關鍵技術與現場經驗穩定傳承，厚植企業維運韌性。

此外，中華電信也以智慧創新，善用AI 賦能，驅動隱性知識資產化。中華電信表示，自主研發「AI Factory」平台，將同仁專業心法模組化保存，搭配「達人傳承計畫」產出多門影音教材，累積點閱突破4.2萬次。此外，系統性導入AI學習助理精準推薦個人化課程並協助95%主管完成訓練指派，每年節省1,600小時培訓工時。藉由多項智慧化工具成功推動知識資產化，讓學習資源能即時且精準地賦能全體員工。

中華電信指出，發揮領頭羊影響力，參與近百個公協會，分享前瞻專業技術，推動公共政策（如：次世代通訊聯盟）；藉由Spin-off模式輔導AI團隊成立子公司「中華創智」，釋放技術價值。此外，辦理5G與AI科技競賽及逾10場跨領域講座，分享最新科技知識；同時建置「供應商淨零學園」，無償分享減碳技術予195家夥伴，協助產業共榮。

展望未來，中華電信強調，將以「傳承常態化、創新制度化、共育擴散化」為主軸，規劃短期深化制度、中期擴大場域、長期融入治理，確保組織具備自我進化能力。

新人 韌性 公共政策

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