三大飯店集團招手高端客 帶動頂級住宿房價向上

全球慢節奏度假住宿旅遊正夯，晶華國際酒店集團（2707）、雲品國際及鄉林集團涵碧樓瞄準國際觀光客需求，推出深度體驗六感旅遊，吸引國際旅客目光，推升頂級住宿房價向上攀升，在低迷的國旅市場中開創新藍海。

日月潭環湖飯店競爭也開始進入白熱化，面對多家新品牌酒店進駐，涵碧樓、雲品溫泉酒店兩家頂級飯店業者，假日住宿衝上九成，平日維持在七成。其中，七成來自國內頂端消費客群，另外，外籍旅客也有三成，主要以歐美及日本客為主。

鄉林集團董事長賴正鎰指出，台灣觀光政策須從「追求觀光人次」轉向「如何提升產值」，尤其是要思考如何經營深度體驗式的高端旅遊市場，吸引更多歐美與東南亞高端市場的觀光客。

他還建言，台灣觀光逐漸復甦，但「觀光逆差」卻持續擴大，2025年預估逆差達255億美元，較2024年增加約35億美元，政府應高度重視，建議加快開放陸客來台的腳步及加大力度到全球宣傳台灣的觀光魅力，吸引更多國際觀光客來台。

太魯閣晶英酒店、雲品溫泉酒店及涵碧樓各有特色。今年太魯閣晶英酒店走出地震陰霾全力迎客；涵碧樓一直被國際擁有「一生必住一次」美譽，2026年推出六感生活美學繼續吸客；雲品溫泉酒店結合自然景觀、永續旅遊，一瞄準國際觀光客復甦的旅遊商機。

賴正鎰指出，近年國旅高端客群對於「度假」的定義不再滿足於人潮擁擠的觀光勝地，中高端旅人更趨向於「定點度假」與「生活體驗」，期待在酒店內就能完成與自然的結合；涵碧樓透過「前進式建築」的六感生活美學，以及長達一年研發各種菜系美食、包括具備「靈魂高度」的庶民美食，來深化客人的記憶點，持續穩坐的度假必選勝地。

雲品國際總經理丁原偉表示，在旅遊產品日趨同質化的市場中，雲品看見旅遊獨特性的趨勢，選擇走出不同路徑，以客棧主人的角色與態度，打造具有溫度與深度的風格旅行產品，以「雲品Collection」打造主題式「Villa Resort」，以非主流創造出新的主流，「雲品Collection」希望為旅人提供一種跳脫標準化行程的選擇，既能貼近土地、又能探索身心靈的旅遊方式。

晶華國際酒店集團近年來積極多角化經營，礁溪晶泉丰旅為礁溪首間精品溫泉飯店，北投晶泉丰旅則是瞄準國人、日本客愛溫泉市場需求；座落於花蓮太魯閣國家公園境內的國際五星級度假酒店太魯閣晶英酒店，已揮別地震陰霾，迎接旅人。