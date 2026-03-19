移動未來 中保科力推智慧停車

2026中保科技智慧城市ESG論壇昨（18）日登場，以「移動未來：智慧停車治理新視角」為題，匯集三都交通首長共議「移動未來」。

包括新北市交通局局長鍾鳴時、台中市交通局停車管理處處長周志遠、高雄市交通局副局長劉建邦，以及台大先進公共運輸研究中心執行長陳雅雯，針對城市智慧交通進行深度對談與演講，共同探討智慧停車如何從單純的「車位尋找」，進化為城市大數據分析與淨零碳排的核心引擎。

新北市交通局局長鍾鳴時在演講中指出，新北市正致力於將智慧停車從「設備層面」提升至「情資層面」。新北市目前的策略重點在於自動化數據採集，並將其轉化為可隨時分享給市民的即時公共資訊。新北市已成功打造311處智慧綠能停車場，並針對電動車時代提前布局。透過「充電樁+雲端管理」模式，不僅加速了停車場的綠能化轉型，更建立起「智慧停車管理雲」。

這套系統的創新之處在於其「跨界融合」能力。

台中市交通局停車管理處處長周志遠則由「空間流動」與「人文美學」的角度出發。他認為，智慧停車不應只是冰冷的感測器，更應與城市美學融合，透過數據管理減少不必要的尋車車流，提升整體生活品質。周志遠分享，台中市透過智慧數據中心，動態整合全台中的停車數據。這套系統在大型活動或週末高峰期（如百貨商圈周年期等時段）發揮了關鍵作用，能引導車流進行精準分配。

高雄市交通局副局長劉建邦則分享南台灣從工業重鎮轉型高科技城市的實戰經驗。面對近年高雄蓬勃發展的「演唱會經濟」，交通治理成為維持城市形象的關鍵挑戰。劉建邦提出令人驚艷的數據，兩年前4.5萬人的場次需耗時2.5小時疏散，如今9萬人的規模，在1.5小時內即可完成撤離。這背後歸功於「高雄交通智慧平台」的大數據整合及監控即時反應系統。

論壇引言人、台大先進公共運輸研究中心執行長陳雅雯最後總結指出，全球智慧停車市場預計在2032年達到400億美元規模。從停車硬體、支付系統到大數據平台，見證一場全方位的數位革命。