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日韓缺料 客戶詢單台橡

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

塑化原料取得日趨困難，橡膠業壓力不小。台橡（2103）執行長蔡偉強指出，戰爭造成原料供貨短缺，日韓廠商停止報價，近日有大量客戶轉進台橡詢單。

內部指出，短期內雖有轉單效益，但因產能受限仍須先供給合約客戶，對非合約客戶或有漲價或轉單紅利，但相對有限。

台橡優先供應合約客戶，4月起訂單就會反映成本調高售價。至於非合約客戶來詢單，只能把部分剩餘份額分給非合約客戶，當然也會依據市場情況反映售價，挹注台橡獲利來源。

伊朗封鎖荷莫茲海峽造成油價大漲，對石化業的影響，各國狀況有所不同。東北亞的國家，依賴中東原油的程度最高，影響也最嚴重，再來是中國大陸、東南亞，後兩者都有其他的供應來源，雖然受到影響，相對較不嚴重。

蔡偉強也強調，目前對產業而言，已經不是漲不漲價或價格的問題，而是「有沒有貨可以出」的問題，台橡相對情況較好，也會優先供應合約客戶。

至於轉單，對於台橡而言，除了有望增加業績外，同時可望跟新客戶建立關係，對長期台橡的業務發展也有正面的效益。

荷莫茲海峽 東南亞 客戶

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