聽新聞
0:00 / 0:00

塑化斷鏈…燒到橡膠、輪胎業 正新、建大備戰成本上漲壓力

經濟日報／ 記者邱馨儀謝柏宏／台北報導
塑化供應斷鏈，燒到橡膠、輪胎業。 聯合報系資料照
塑化供應斷鏈，燒到橡膠、輪胎業。 聯合報系資料照

塑化供應斷鏈，燒到橡膠、輪胎業。美伊戰事導致油價上漲、原料取得困難，台橡（2103）等國內橡膠業者表示，4月起停止接「季單」只收「月單」。業內指出，下游輪胎業短線也恐面臨缺料與漲價壓力，國內正新建大、南港警戒，輪胎，上漲的成本將擬部分轉嫁。

台橡執行長蔡偉強指出，戰爭造成原料供貨短缺，整個供應鏈都出現斷料問題，丁二烯（BD）因供應問題今年價格從年初每噸1,000美元到1,400美元，現在是2,200美元，上漲快1倍。

現在的問題是丁二烯買不到，台橡相對原料的掌握情況較好，台橡優先供應合約客戶，但因為考量原料價格波動太大，4月起不收季單，與客戶計價的方式從季單改成月單，畢竟價格波動太大，無法預估三個月後的行情。

國際原油大漲，國際中橡也感受到成本上揚的影響。據了解，國際中橡的主要產品為碳黑，原料來源就是石油附屬產品，近日該公司也感受到原油成本上漲的壓力，碳黑為輪胎、汽車內裝及部分手機的化工原料之一，油價上漲，國際中橡也不得不向下游客戶轉嫁成本、提高報價，法人預期對國際中橡今年上半年營運有加分作用。

不過，近日國際中橡傳出，因上游原料供應不穩，公司已向客戶提出「不可抗力」，公司產品線將對下游客戶減量供應相關產品，由於國際中橡的碳黑產品為全產全銷，庫存量相對稀少。

橡膠價格上漲，輪胎業者也高度警戒。國內輪胎大廠建大指出，該公司大部分的原料都備到4月底，因此不排除調漲售價了。建大將採取選擇性的調漲，競爭力比較強的產品像是工業胎還有摩托車及自行車胎都在調漲的範圍內，至於汽車胎因競爭環境比較複雜，目前還在審慎觀察和評估中。另一家輪胎大廠正新也表示，目前還是在評估中。

蔡偉強表示，因為戰爭因素，影響到原料供應，很多中下游的業者都在搶貨，市場上呈現供需吃緊。台橡大部分是合約客戶，這也是能預先拿原料的原因，因為有合約量，所以會保證優先供應，就算不是百分之百，至少也能供應七、八成。

對於戰爭是否帶動台橡第2季獲利，蔡偉強認為有機會，但操作要更謹慎。畢竟原料價格快速變動，而且可能隨時因為戰爭停止，原料價格隨即快速下挫，風險也隨之升高。要確保原料來源，又要降低風險，考驗的是操作判斷。

建大 正新 中橡

延伸閱讀

減稅再擴大 政院決議4月起液化石油氣貨物稅減徵50%

台橡：原料價格波動 四月起不接季單只接月單

美伊戰火衝擊航運與原料！全球通膨難避免…你我將成最大受害者？

中鋼新盤價 看漲千元

相關新聞

塑化斷鏈…燒到橡膠、輪胎業 正新、建大備戰成本上漲壓力

塑化供應斷鏈，燒到橡膠、輪胎業。美伊戰事導致油價上漲、原料取得困難，台橡等國內橡膠業者表示，4月起停止接「季單」只收「月單」。業內指出，下游輪胎業短線也恐面臨缺料與漲價壓力，國內正新、建大、南港警戒，輪胎，上漲的成本將擬部分轉嫁。

移動未來 中保科力推智慧停車

2026中保科技智慧城市ESG論壇昨（18）日登場，以「移動未來：智慧停車治理新視角」為題，匯集三都交通首長共議「移動未來」。

三大飯店集團招手高端客 帶動頂級住宿房價向上

全球慢節奏度假住宿旅遊正夯，晶華國際酒店集團、雲品國際及鄉林集團涵碧樓瞄準國際觀光客需求，推出深度體驗六感旅遊，吸引國際旅客目光，推升頂級住宿房價向上攀升，在低迷的國旅市場中開創新藍海。

中華電「進化飛輪」 挺永續人才

中華電信為厚植組織傳承韌性並主動因應AI時代的職能重塑挑戰，推出「從傳承到創新，打造「永續人才的進化飛輪」專案，透過「傳承、創新、共育」三大支柱，系統性將隱性知識資產化，同時強化全員AI職能，將人才價值由內部治理轉化為帶動社會的動能，以期實現永續經營願景。

智慧經營／台新銀私人銀行事業處處長劉熾原 發展私銀 掌握三關鍵

台新銀行自2019年成立私人銀行事業處以來，已先後於香港、新加坡設立據點，打造國際化服務。過去三年，私人銀行資產管理規模成長近六倍，而2025年更是進駐亞資中心高雄專區，深耕南台灣。台新銀行私人銀行事業處處長劉熾原表示，台新私人銀行透過家族辦公室打造整體性、一站式的全方位服務，同時也看好私人銀行成為下一波金融發展趨勢。

友善環境 創造卓越／建立供應鏈追蹤風險預警機制

地緣政治對於環境、社會與治理（ESG）的挑戰，分別說明如下：

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。