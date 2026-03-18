塑化斷鏈…燒到橡膠、輪胎業 正新、建大備戰成本上漲壓力

塑化供應斷鏈，燒到橡膠、輪胎業。美伊戰事導致油價上漲、原料取得困難，台橡（2103）等國內橡膠業者表示，4月起停止接「季單」只收「月單」。業內指出，下游輪胎業短線也恐面臨缺料與漲價壓力，國內正新、建大、南港警戒，輪胎，上漲的成本將擬部分轉嫁。

台橡執行長蔡偉強指出，戰爭造成原料供貨短缺，整個供應鏈都出現斷料問題，丁二烯（BD）因供應問題今年價格從年初每噸1,000美元到1,400美元，現在是2,200美元，上漲快1倍。

現在的問題是丁二烯買不到，台橡相對原料的掌握情況較好，台橡優先供應合約客戶，但因為考量原料價格波動太大，4月起不收季單，與客戶計價的方式從季單改成月單，畢竟價格波動太大，無法預估三個月後的行情。

國際原油大漲，國際中橡也感受到成本上揚的影響。據了解，國際中橡的主要產品為碳黑，原料來源就是石油附屬產品，近日該公司也感受到原油成本上漲的壓力，碳黑為輪胎、汽車內裝及部分手機的化工原料之一，油價上漲，國際中橡也不得不向下游客戶轉嫁成本、提高報價，法人預期對國際中橡今年上半年營運有加分作用。

不過，近日國際中橡傳出，因上游原料供應不穩，公司已向客戶提出「不可抗力」，公司產品線將對下游客戶減量供應相關產品，由於國際中橡的碳黑產品為全產全銷，庫存量相對稀少。

橡膠價格上漲，輪胎業者也高度警戒。國內輪胎大廠建大指出，該公司大部分的原料都備到4月底，因此不排除調漲售價了。建大將採取選擇性的調漲，競爭力比較強的產品像是工業胎還有摩托車及自行車胎都在調漲的範圍內，至於汽車胎因競爭環境比較複雜，目前還在審慎觀察和評估中。另一家輪胎大廠正新也表示，目前還是在評估中。

蔡偉強表示，因為戰爭因素，影響到原料供應，很多中下游的業者都在搶貨，市場上呈現供需吃緊。台橡大部分是合約客戶，這也是能預先拿原料的原因，因為有合約量，所以會保證優先供應，就算不是百分之百，至少也能供應七、八成。

對於戰爭是否帶動台橡第2季獲利，蔡偉強認為有機會，但操作要更謹慎。畢竟原料價格快速變動，而且可能隨時因為戰爭停止，原料價格隨即快速下挫，風險也隨之升高。要確保原料來源，又要降低風險，考驗的是操作判斷。