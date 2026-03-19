皇昌勇奪台電四接標案 在建工程案量挑戰2,000億元

台電四接開發案歷時多年推動終於完成招標，確定由近年積極布局海事工程的皇昌營造拿下，該工程案量高達428.2億元，在該案挹注下，一舉推升皇昌（2543）當前在建工程案量挑戰2,000億元、創歷史新高。

台電四接案是政府落實「增氣減煤、燃氣橋接」政策的重要基礎建設計畫之一，目的在改建基隆協和電廠並將燃油發電改換為燃氣發電，因此須先透過填海造陸設置第四天然氣接收站，也就是俗稱的「四接」。

台電四接小檔案

台電在2017年提出協和電廠、四接開發案，進入環評審查，歷時七年才在去年通過環評，並陸續展開招標等作業。台電目前還有攸關中部供電、供氣的第五天然氣接收站（五接），仍在進行環評。

據悉，近年全球、政府關注能源轉型議題，早在2018年皇昌營造就跟著國際趨勢、政府政策，同步進行集團轉型、海事工程布局之路；皇昌強調，因應國內外能源轉型政策，集團布局海事工程領域長達八年，尤其近五年更加大投資、已投入逾50億元建構專屬工作船隊，及相關設備投入海事工程領域。

皇昌營造原有船機隊達37艘，近期在新船陸續交船、投入下，截至2025年底機隊擴大至42艘，加上皇昌在海事工程長期布局，擁有豐富經驗與資源優勢，經過資格標、價格標兩輪評選後，最終在本月6日拿下標案金額高達428.2億元的「第四座液化天然氣接收站（四接）」案。

據皇昌營造最新法說會資料顯示，目前集團在建工程案共有11筆、工程金額約1,390.72億元，若加計近期又拿下的塭仔圳社宅工程49.65億元、捷運東環段CF720工程約136.676億元，及本月拿下428.2億元的四接標案，扣除今年1、2月已認列工程案，總計在手工程有14筆、案量飆上1,764億元，創集團新高紀錄。

皇昌近年耕耘海事工程有成，首先原定2025年底完工的一期工程，已在2024年5月、提前一年半完工，推升2024年營運大幅推進；施作中的二期工程，目前工程進度已超過八成、進度超前16%，有機會在2027年底完工，大幅超前原先工程預定2028年9月完工時間。

皇昌營造強調，目前集團擁有船機隊達42艘，接下來是否再擴大，將視未來營運需求，隨時擴充；對集團來說，看準未來產業趨勢，隨時把自己先準備好，全力以赴，才是經營重點。