聽新聞
0:00 / 0:00

皇昌勇奪台電四接標案 在建工程案量挑戰2,000億元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
台電四接開發案歷時多年推動終於完成招標，確定由近年積極布局海事工程的皇昌營造拿下。 聯合報系資料照
台電四接開發案歷時多年推動終於完成招標，確定由近年積極布局海事工程的皇昌營造拿下。 聯合報系資料照

台電四接開發案歷時多年推動終於完成招標，確定由近年積極布局海事工程的皇昌營造拿下，該工程案量高達428.2億元，在該案挹注下，一舉推升皇昌（2543）當前在建工程案量挑戰2,000億元、創歷史新高。

台電四接案是政府落實「增氣減煤、燃氣橋接」政策的重要基礎建設計畫之一，目的在改建基隆協和電廠並將燃油發電改換為燃氣發電，因此須先透過填海造陸設置第四天然氣接收站，也就是俗稱的「四接」。

台電四接小檔案
台電四接小檔案

台電在2017年提出協和電廠、四接開發案，進入環評審查，歷時七年才在去年通過環評，並陸續展開招標等作業。台電目前還有攸關中部供電、供氣的第五天然氣接收站（五接），仍在進行環評。

據悉，近年全球、政府關注能源轉型議題，早在2018年皇昌營造就跟著國際趨勢、政府政策，同步進行集團轉型、海事工程布局之路；皇昌強調，因應國內外能源轉型政策，集團布局海事工程領域長達八年，尤其近五年更加大投資、已投入逾50億元建構專屬工作船隊，及相關設備投入海事工程領域。

皇昌營造原有船機隊達37艘，近期在新船陸續交船、投入下，截至2025年底機隊擴大至42艘，加上皇昌在海事工程長期布局，擁有豐富經驗與資源優勢，經過資格標、價格標兩輪評選後，最終在本月6日拿下標案金額高達428.2億元的「第四座液化天然氣接收站（四接）」案。

據皇昌營造最新法說會資料顯示，目前集團在建工程案共有11筆、工程金額約1,390.72億元，若加計近期又拿下的塭仔圳社宅工程49.65億元、捷運東環段CF720工程約136.676億元，及本月拿下428.2億元的四接標案，扣除今年1、2月已認列工程案，總計在手工程有14筆、案量飆上1,764億元，創集團新高紀錄。

皇昌近年耕耘海事工程有成，首先原定2025年底完工的一期工程，已在2024年5月、提前一年半完工，推升2024年營運大幅推進；施作中的二期工程，目前工程進度已超過八成、進度超前16%，有機會在2027年底完工，大幅超前原先工程預定2028年9月完工時間。

皇昌營造強調，目前集團擁有船機隊達42艘，接下來是否再擴大，將視未來營運需求，隨時擴充；對集團來說，看準未來產業趨勢，隨時把自己先準備好，全力以赴，才是經營重點。

台電 基礎建設

延伸閱讀

皇昌營造拿下台電四接標案 承攬金額達428.2億元、營運吃下大補丸

欣陸投控張方欣：大陸建設今年推四大案總銷估289億元

崇越射四箭 業績拚創高

台電挹注1億元 中山大學建微電網可供電48小時

相關新聞

塑化斷鏈…燒到橡膠、輪胎業 正新、建大備戰成本上漲壓力

塑化供應斷鏈，燒到橡膠、輪胎業。美伊戰事導致油價上漲、原料取得困難，台橡等國內橡膠業者表示，4月起停止接「季單」只收「月單」。業內指出，下游輪胎業短線也恐面臨缺料與漲價壓力，國內正新、建大、南港警戒，輪胎，上漲的成本將擬部分轉嫁。

移動未來 中保科力推智慧停車

2026中保科技智慧城市ESG論壇昨（18）日登場，以「移動未來：智慧停車治理新視角」為題，匯集三都交通首長共議「移動未來」。

三大飯店集團招手高端客 帶動頂級住宿房價向上

全球慢節奏度假住宿旅遊正夯，晶華國際酒店集團、雲品國際及鄉林集團涵碧樓瞄準國際觀光客需求，推出深度體驗六感旅遊，吸引國際旅客目光，推升頂級住宿房價向上攀升，在低迷的國旅市場中開創新藍海。

中華電「進化飛輪」 挺永續人才

中華電信為厚植組織傳承韌性並主動因應AI時代的職能重塑挑戰，推出「從傳承到創新，打造「永續人才的進化飛輪」專案，透過「傳承、創新、共育」三大支柱，系統性將隱性知識資產化，同時強化全員AI職能，將人才價值由內部治理轉化為帶動社會的動能，以期實現永續經營願景。

智慧經營／台新銀私人銀行事業處處長劉熾原 發展私銀 掌握三關鍵

台新銀行自2019年成立私人銀行事業處以來，已先後於香港、新加坡設立據點，打造國際化服務。過去三年，私人銀行資產管理規模成長近六倍，而2025年更是進駐亞資中心高雄專區，深耕南台灣。台新銀行私人銀行事業處處長劉熾原表示，台新私人銀行透過家族辦公室打造整體性、一站式的全方位服務，同時也看好私人銀行成為下一波金融發展趨勢。

友善環境 創造卓越／建立供應鏈追蹤風險預警機制

地緣政治對於環境、社會與治理（ESG）的挑戰，分別說明如下：

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。