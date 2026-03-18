家族影響力100榜單揭曉 家族接班有三大困境要面對

「家族影響力100（Impact 100 Award）」第三屆得獎名單，於3月18日「2026 UltraHigh 家族辦公室高峰會」正式揭曉。該峰會為台灣規模最大的家族辦公室交流平台，由中華家族辦公室協會發起，台灣董事學會及企業發展研究中心（CDRC）共同推動該獎項。

台灣董事學會表示，該獎項是全球首座以家族企業視角，評選專業服務機構的指標性獎項，表彰在家族治理、資產配置與世代傳承等領域具卓越貢獻的專業機構與領袖人物。

台灣董事學會直言，由於規模相對不足、無相關經驗可借鏡、遭遇共同的接班斷崖，是台灣家族企業的獨特挑戰，也使台灣家族企業的困局無法套用西方模式，需要找出自己的解方。「家族影響力100」是引導台灣家族將外部顧問從一次性的工具性角色，轉為長期共進退的戰略夥伴，並且透過夥伴的關係逐步建立專業、互信且具國際視野的專業服務支援體系，為家族資本的百年傳承厚植永續發展根基。

台灣董事協會也分析，台灣上市櫃企業中約三分之二具家族背景，創業家亦是台灣經濟成長的重要力量，然而龐大的家族企業數量，並未催生出相應成熟的「家族端」專業服務生態圈。尤其在台股站上35000點的當下，市場資本持續成長，但家族企業內部卻面臨在三代共治、家族成員持股比例分散、治理制度尚未健全等不同壓力下，如何走下一步的焦慮。

台灣董事學會也觀察，家族常遭遇三重困境：「找不到對的人」—服務資訊不透明，市場上的家族顧問者良莠不齊；「說不清楚問題」—低估服務價值與即效迷思，使家族難以投入必要的診斷過程；以及「不願說清楚」—家族議題被視為「家內事」，對外部顧問的防線使諮詢在資訊嚴重落差中空轉，致使現行以企業端為主的服務體系，無法有效回應這些家族專屬的結構性需求。

而長期服務家族企業的專業顧問，同樣面臨結構困境。「免費諮詢的文化」侵蝕服務對等關係；「面子文化」使顧問不了解真正的問題；「資訊不對稱」無法提供精準的答案。雙方困局互相強化，形成台灣家族企業服務生態長期難以升級的根本原因。

台灣董事協會進而指出，「家族影響力100」以提升透明度與執業水準為核心，協助家族在繁雜的市場中精準辨別具備實戰深度的夥伴；同時透過評選機制，為優質顧問建立市場能見度，打破免費諮詢的惡性循環。它不只是一個獎項，而是建構從家族核心延伸至企業夥伴、機構專家與資本市場完整生態圈的關鍵拼圖。