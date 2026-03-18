台中七期思維導入彰化市心 「泉宇大恆」啟動居住新對話

在台灣房地產市場高度競爭、多數建商仰賴高強度行銷與海量廣告追求快速去化的當下，深耕中部多年的泉宇建設，在彰化推出的「泉宇大恆」18日正式公開，強調這不僅是一次單純的推案，更象徵著一家建設公司如何將台中七期成熟的建築思維與精緻生活體驗，帶入彰化這座擁有深厚底蘊的城市，開啟一場關於理想居住的深度對話。

泉宇建設長期合作夥伴、立穩營造董事長陳舜智指出，泉宇的競爭力來自於一套極為罕見且自律的底層邏輯。在多數建商視預售資金為關鍵命脈時，泉宇憑藉穩健的財務結構，使其在開發上不需過度依賴預售資金。

這種財務上的從容，讓泉宇得以回歸「房子本身夠不夠好」的建築本質。當開發商不再被資金回籠壓力追趕，經營團隊更能專注於產品力的精研，將多數建商視為挑戰的預售資金，轉化為強化品質的「額外優勢」。

泉宇建設特助賴建甫指出，之所以選擇彰化，是因為泉宇看見了彰化長期具備高人口密度與強大製造業基礎，累積可觀的資本實力。這群高資產族群務實且低調，對品質與風水有著極高的敏銳度，常帶老師到場勘查。

賴建甫表示，隨著台中房價攀升，泉宇希望透過「泉宇大恆」，讓彰化人在熟悉的家鄉，也能擁有與七期同等品質的居住生活。面對這樣的城市背景，「泉宇大恆」也回到土地本身尋求靈感。

賴建甫認為，每個作品都應具備獨特性，而非「複製貼上」。根據彰化核心地段的氣質，在建築外觀選擇以「新古典」風格為核心，並加入現代線條與藝術元素，目的是在彰化市中心的舊城紋理中，打造一座具有秩序感與地標性的建築。

雖然新古典風格在立面細節、石材雕刻與人工成本上更為昂貴，但其經久耐看的特性具備永恆價值，更能讓住戶感受到不同於以往的居住層次。

此外，賴建甫特別強調「永續經營」的售後服務保障，承諾無論建案交屋多久，公司都會積極協助處理維修需求，這種不因過保固期就推諉的責任感，讓居住者在十年、二十年後，依然能感受到品牌帶來的安心感與尊榮感。

泉宇建設特助賴建廷則從在地需求與品牌信任出發，他觀察到彰化存在大量居住在透天厝的傳產大家庭(如三代同堂)，對於換置到配備電梯的現代大樓有強烈的剛性需求。

基於這份理解，「泉宇大恆」基地面積達1,325 坪，提供寬廣的中庭花園，並規劃22至36坪、2至3 房格局，適合全齡層居住。在公設上他堅持務實原則，設施涵蓋健身房、兒童遊戲室、家教教室及媽媽教室等。目前產品精準鎖定1,500萬至1,600萬元的主流成交總價帶。

泉宇建設這份對品質的堅持，源自於家族傳承的責任感。賴建廷感性提到，兄弟二人跟隨父親學習的過程中，深刻體會到父親對細節的要求，來自於他始終認為房子不只是商品，而是一家人共同生活、遮風避雨的重要空間，因此在規劃與施工上必須以最大的責任心面對。

「泉宇大恆」的出現，或許正是在回答一個關鍵問題：當彰化人選擇留下來，透過優質建築思維的導入，生活確實能住得更好、更有尊榮感。泉宇建設透過對品質的持續堅持，期望為彰化市心帶來不同以往的居住價值，讓這塊土地的靈魂與現代建築思維產生最美的共鳴。