智慧經營／台新銀私人銀行事業處處長劉熾原 發展私銀 掌握三關鍵

台新銀行自2019年成立私人銀行事業處以來，已先後於香港、新加坡設立據點，打造國際化服務。過去三年，私人銀行資產管理規模成長近六倍，而2025年更是進駐亞資中心高雄專區，深耕南台灣。台新銀行私人銀行事業處處長劉熾原表示，台新私人銀行透過家族辦公室打造整體性、一站式的全方位服務，同時也看好私人銀行成為下一波金融發展趨勢。

留財引資 服務升級

劉熾原進入台新銀行後曾任台新銀行理財商品處資深副總經理，2024年起擔任私人銀行事業處處長，積極推動私人銀行各項發展。

政府積極推動亞洲資產管理中心，劉熾原認為在三方面可對台灣發展國際化金融服務帶來益處，首先是「留財引資」，台灣擁有龐大的民間超額儲蓄及強大的半導體產業鏈背景，此政策能引導海外資金回流，並吸引外資看好台灣產業前景進行長期投資。

其次是「服務升級」，私人銀行不再僅是財富管理，而是同時涵蓋資產管理與負債管理的整合金融夥伴，目前已獲准辦理高資產業務的銀行已大幅放寬金融商品限制，台新銀行除了已擁有兩岸三地私人銀行執照，更有海外分行都可以提供跨境共同服務；第三則是「財務稅賦資產規劃」，帶動法律、會計、信託，透過家族辦公室等專業服務的整合，讓台灣金融服務從單一產品銷售，轉型推動一站式的家族辦公室諮詢全方位的財富解決方案。

劉熾原也指出，亞資中心目前在產品方面，包含投資型與融資型產品的開放範圍都已經有感地擴大，未來若能在既有制度基礎上，視市場成熟度與實務運作情況，適度調整部分產品設計與服務彈性，將進一步提升台灣在區域資產管理市場的吸引力。同時，在人才方面，專業深度仍有落差，需要高階資產管理人才與制度接軌，可優化方向作法，例如家族辦公室專業認證、資產配置或另類投資專業培訓等。

企業傳承 在地深耕

劉熾原說，台新銀行擁有台灣、香港、新加坡兩岸三地私人銀行執照，不同的地方在於香港、新加坡屬離岸樞紐，資金進出極快；台灣則具備強大的實體經濟實力，客戶財富多與實業掛鉤，服務更強調「在地化深度」與「企業傳承」。也就是說，台灣私人銀行更懂台灣企業主的「人情味」與「二代接班痛點」，這是外商銀行較難取代的溫暖服務。

談及私人銀行未來發展，劉熾原認為，「未來五至十年，台灣將迎來史上最大規模的財富傳承潮。」屆時私人銀行不再只是選配，而是高資產族群處理家業傳承、稅務合規與資產保全的傳承。

再加上私人銀行有三大關鍵支柱，第一是新富世代的數位服務轉型，劉熾原說，近年來可以觀察到，客戶不再只限於傳統實業家，30至45歲的科技新貴與跨境醫療專業人士正快速崛起，將以高度客製化服務滿足其需求。

第二是從「單點產品」轉向「全方位家族辦公室」，未來私人銀行的服務將超越單純的資產增值，更多的是延伸至企業接班、遺產規劃、慈善基金，甚至是私募股權與藝術品收藏等替代性投資。

第三，無國界的全球配置與安全架構，台新私人銀行將化身跨境專家，除了協助客戶在多國法規下，進行稅務優化與資產安全架構的設立，也將應對多幣種與數位資產的興起。

展望未來，劉熾原提到，台新銀行今年開始成立私銀總處，擴大推展私人銀行業務，對未來的前景仍然相對樂觀，也致力成為下一波金融發展趨勢的領頭羊。