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軌道效應不退燒 櫻花建設趁盤整期出手台中高鐵土地

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
軌道效應不退燒！櫻花建設趁盤整期出手購入台中高鐵特區810餘坪土地。記者宋健生／攝影
軌道效應不退燒！櫻花建設趁盤整期出手購入台中高鐵特區810餘坪土地。記者宋健生／攝影

央行今年首季理監事會議將於3月19日召開，市場瀰漫一股「等放榜」的心情。而櫻花建設（2539）搶先在17日公告取得台中烏日新站南段815.42坪土地，不但表示開發商對區域持續看好，也透露出即使房市觀望，仍有建商低調買地。

櫻花建設此次公告以7.93億元取得的烏日高鐵特區新站南段「商一」土地，換算每坪成交單價達97.2萬元，位在烏日展覽館西南側，鄰近台中高鐵、74號匝道，北側約200公尺尚有國泰人壽、富華創新預計開發的商業地塊，地點精華。

春耕不動產總經理張維良分析指出，在軌道效應與「D-ONE第一大購物商場」的加乘作用下，高鐵特區熱度已輻射擴散至鄰近區域，甚至烏日前竹都有不少建商詢問。就本次櫻花取得土地的價格來看，仍在市場行情之間，價格相當有撐。

櫻花建設長期深耕烏日房市逾10年，粗估已完工社區、在建工程與庫存土地就有13處之多，在烏日區布局土地面積合計達1萬6,484坪。其中除了新高鐵段26地號之外，其餘皆集中於三榮路一帶，也因此被地方民眾稱為「烏日櫻花大道」，區內屋齡在5至10年的社區，房價高低差距最大可達2至3倍，保值力道不俗。

而今年，櫻花建設也將在第2季推出新站南段「櫻花心綻」案，基地位於三榮二路、近三榮路一段，總銷金額16億元，總戶數113戶，產品為2至3房，是今年329房市檔期一大亮點。

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