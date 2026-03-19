連鎖效應／品牌加盟 五行動致勝

連續27年看台灣加盟春季展，許多加盟品牌來來去去，有如走馬燈。隨著科技發展與商業演進，每年都有新的業態被創發，但在不為人知的角落，也有許多總部黯然收場。

雖然不能以成敗論英雄，但一個加盟品牌的生滅，其中有也包含許多創業者的熱情與資金投入，加盟者也是用生命來經營加盟事業。

其實，加盟仍是創業成功率頗高的途徑之一。例如小型零售業、早餐業、小型咖啡館等，總之連鎖加盟創業的奧妙，就在一個「小」字。

為什麼是「小」？許多人在創業之初，都想要做大，但這也正是盲點所在，胸懷大志想要做100件事情，但是卻連一件事都沒到，遑論做透。

機會不僅僅是屬於準備好的人，更屬於堅持不懈的人。累積點滴且持續的努力鑄就大成就，人人都可啟動「滴水穿石」的力量。

觀展可以培養一位創業者的洞察力，機會是被洞察出來的，通常並非顯而易見；同時也可以培養自我評估的能力，一個好機會為什麼只有部分人可以掌握，因為每個人的資源和能力並不相同，看見一個對的機會，也要問自己是否願意投入十年以上；觀展還能有效地收集產業資訊，培養自己的經營思維。

當然還是必須給出一些行動步驟，讓觀展的準加盟者能夠正確的百裡挑一，請採取以下五項行動：

一、鎖定一個產業領域：加盟連鎖可概分零售業、餐飲業和生活服務業，檢視自己的能力和志向所在，先鎖定出一個的產業領域。

二、深入二至三個行業：台灣的加盟展項目最多的就是餐飲業，餐飲業可細分出十多個不同的行業，7、80種不同的業態，例如早餐業又可分一般早餐店、複合式早餐廳、早午餐等，從中分類切入，選擇兩到三個行業，完整收集加盟資訊。

三、每一行業篩選出三家：擴散之後接下來就是收縮的功夫。以自身的人力、財力、物力作為篩選的標準濃縮出三家加盟業者，然後逐一深入了解。

四、拜訪總部和加盟店：有了聚焦的對象就可以一一直接約訪，到總部進一步洽談加盟並取得相關的營運數據，例如平均月營收、毛利率和回本周期等，更重要的是不在總部陪同下，找幾家加盟店去走訪、實地了解。

五、決策時重經營實績：千萬不要加盟太新的總部，若沒有20店以上的開店實績，做白老鼠的機率就大上許多。最好有百店規模的總部，加盟者不僅可以多分享到規模經濟的實際效益，還可以享有品牌光環。

人生是一連串選擇的結果，今日的選擇決定明日的成果。創業是一項積極的風險行動，更要慎始。

最後，做決定前試想一下，看一場展就決定未來十年的投入，不妨給自己一段冷靜期，投入創業的準備，必須更充實才行。（作者是社團法人台灣服務業發展協會總顧問）