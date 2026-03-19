友善環境 創造卓越／建立供應鏈追蹤風險預警機制

地緣政治對於環境、社會與治理（ESG）的挑戰，分別說明如下：

一、「環境」面向

1.能源供應與轉型受阻：地緣衝突導致全球能源價格飆升，迫使各國為確保能源安全而重新依賴或延長燃煤發電等高碳排能源的使用。此舉導致企業在供應鏈中採用綠色能源或實現碳中和的成本與不確定性顯著提高。

2.供應鏈重組導致碳足跡增加：企業紛紛採取區域化、近岸外包或「中國+N」策略，雖可提升供應鏈韌性，卻因新設生產基地效率較低或運輸距離增加，導致整體碳排放量上升，企業因此面臨「供應安全」與「碳減量」難以兼顧的兩難局面。

3.戰略與關鍵資源供應受限：半導體與綠能產業高度依賴鋰、鈷、鎳等關鍵礦物，然而地緣政治競爭導致這些戰略性資源被納入出口管制或形成供應壟斷，全球企業在取得永續原料上面臨供應不穩與價格波動風險，進而影響電動車、再生能源與先進製造等產業的永續發展。

二、「社會」面向

1.勞工權益與強迫勞動審查加劇：地緣政治緊張之下，「人權盡職調查」已成為國際供應鏈治理的新常態，其中又以歐盟《強迫勞動法案》為代表。企業被要求全面追溯供應鏈的原料與零組件生產過程，證明其中未涉及任何形式的強迫勞動。此規範大幅提高企業的人權合規成本。

2.供應鏈轉移帶來的社會治理挑戰：隨著企業將供應鏈轉移至新興市場或政治不穩定地區，企業須重新建立供應商管理體系，防範當地可能存在的童工、低工資、勞動安全不足及人權監督缺失等問題。同時，也須強化勞動條件稽核與申訴機制，確保新供應鏈的運作符合國際勞工標準與社會責任原則。

地緣政治使企業面臨更高的人權與社會責任壓力。未來企業若能將人權管理制度化，建立透明的供應鏈追蹤與風險預警機制，並與在地社群、政府及非政府組織合作，將有助於降低社會風險、強化企業韌性，並在全球市場中維持永續競爭優勢。

三、「治理」面向

1.合規成本上升與法規不確定性加劇：地緣政治緊張導致各國關稅、出口管制、國際制裁及跨境數據流規範頻繁變動，企業須投入更多資源強化合規管理與法規追蹤能力。

由於不同政治與經濟陣營之間法規差異，國際貿易環境日益複雜，企業若缺乏即時調整機制，將面臨營運中斷與法律風險，增加治理負擔與成本壓力。

2.科技與數據安全風險擴大：地緣政治競爭亦已從實體領域延伸至網路與數據空間，企業的數位化供應鏈與雲端系統成為潛在攻擊目標。企業必須強化資安治理、資料主權管理與跨境數據防護機制，以確保在多國監管下的合規運作。

3.董事會層級的風險治理責任提升：地緣政治風險已成為公司治理的核心議題之一，董事會須承擔更高層級的決策責任，建立風險預警系統、情境規劃與危機應變流程，並運用數位孿生（DigitalTwin）與情境模擬技術來預測供應鏈中斷、政策變化或市場封鎖等極端情境。這不僅有助於強化企業韌性，也能確保治理架構具前瞻性與持續改善能力。

在地緣政治高度不確定的環境中，治理能力已成為企業永續競爭力的核心。未來企業治理不僅須符合財務與法規要求，更須整合地緣風險管理、資安韌性與永續決策，以確保組織在全球動盪中保持穩定、透明與信任。

（作者是總統府氣候變遷對策委員會顧問、中華民國無任所大使、台灣永續能源研究基金會董事長，五之四）