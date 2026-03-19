ESG最前線／用數據管理永續

在全球企業加速邁向淨零與永續的浪潮中，ESG已不再只是企業形象工程，而逐漸成為營運核心。然而，許多企業在推動ESG時，往往面臨資料零散、管理分散、決策缺乏即時性等瓶頸。此時，「數位轉型」成為驅動ESG落地的關鍵引擎。以美國地毯製造商Interface Inc.為例，其透過數位化成功翻轉企業營運模式，成為國際間廣為引用的ESG轉型典範。

在轉型之前，Interface雖然早已提出永續願景，但執行上仍高度依賴傳統製造流程。生產過程中的能源使用、碳排放與原料浪費難以即時掌握，也缺乏整體性的數據整合。這樣的情況導致企業在ESG管理上，多半停留在「事後統計」與「報告揭露」，而非「即時管理」。換句話說，ESG存在於報表中，卻尚未真正融入日常營運決策。

轉折點來自於Interface將數位轉型視為永續策略的一部分，而非單純的IT升級。公司導入數據分析、物聯網（IoT）與智慧製造技術，讓生產設備能即時回傳能源使用與排放數據，並透過系統整合形成可視化儀表板。這樣的改變，使管理者不再依賴過去的經驗判斷，而是能以數據即時優化決策。例如，生產線可即時調整能源使用效率，減少不必要的浪費，進一步降低碳足跡。

數位化也改變了企業內部的運作邏輯。過去ESG多由特定部門負責，如今透過數據平台，環境績效、供應鏈資訊與營運指標被整合在同一系統中，成為跨部門共同參與的管理議題。這種「數據透明化」不僅提升內部協作效率，也強化企業對外的資訊揭露品質，降低綠色漂綠（greenwashing）的疑慮。

從結果來看，Interface的轉型帶來整體營運效益的提升。研究顯示，企業透過數位轉型優化流程、降低成本，也促進綠色創新與提升企業競爭力，進而全面強化ESG表現。Interface的永續不再是成本，而是創造價值的新來源。

這個案例帶來一個值得台灣企業深思的啟示：ESG的難點從來不只是「要不要做」，而是「做得夠不夠即時、精準且可管理」。當ESG仍停留在Excel與人工彙整階段時，其本質是被動管理；唯有透過數位工具，將數據轉為決策依據，才能真正讓ESG成為企業的日常語言。

對多數製造業而言，這樣的轉型並不需要一步到位。可以從最關鍵的環節開始，例如能源管理、化學品管理或碳排盤查，逐步導入數位系統，建立資料基礎。當數據開始累積，企業便能從「看見問題」，進一步走向「預測問題」，最終達到「避免問題」。

總體而言，Interface的經驗說明了一件事：ESG與數位轉型並非兩條平行路，而是一條必須融合的路。未來企業的競爭力，將不只是產品與成本的競爭，更是「誰能更快用數據管理永續」。而這場競賽，才正要開始。（作者是威煦軟體開發公司總經理）