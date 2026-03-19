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中華電價格震撼彈 有線TV業備戰

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

有線電視業者近年從每月收視費殺價「紅海」搶進固網寬頻上網資費「新藍海」，以價格優惠及整合收視服務的方案，搶下逾三成的市占率，老大哥中華電信（2412）新促案來勢洶洶，市場預期有線電視固網寬頻資費價格將承壓，各家業者嚴陣以待。

電信光纖上網速度及可靠度過往優於有線電視，有線電視業者則以較中華電信優惠10%至15%，或每個月少100元的價差，強調CP值。

中華電信每月降價100元，強打高速上下行對稱，市場人士觀察是固網寬頻的「價格震撼彈」，拉近雙方價差。

對比相近服務與資費，中華電信雙向500M降至999元的「甜蜜價」，中嘉相近服務為雙向600M，每月899元。凱擘則為下行500M、上行50M，每個月最低699元。大大寬頻在不同經營區不同價格，500Mbps上下行對稱光纖上網月租費從600元至699元不等。

面對中華電信新促案，中嘉寬頻表示，以多元資費及彈性選擇，在價格及服務內容具備相當競爭力，並轉型升級提供整合服務及創新產品，非以價格競爭作為主要獲客戶手段。

凱擘認為，主打高CP值組合方案，數位生活型態改變，消費者不僅以單一價格或網速作為判斷標準，更重視整體使用價值與實際體驗，以「更划算的價格，更完整的服務」為核心訴求。

大大寬頻指出，電信業的競爭是常態，專注於提升服務品質，會看市場狀況再做調整。

台灣大寬頻指出，消費者選擇寬頻已由價格與網速，轉向整體體驗與服務價值。

台灣大寬頻目前599元起方案整合MyVideo、Mesh WiFi 6與資安防護等多項加值服務，資費策略將持續依市場動態調整。

凱擘 資費 價格

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