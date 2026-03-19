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中華電衝智慧家庭商機

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信董事長簡志誠。聯合報系資料照
中華電信董事長簡志誠。聯合報系資料照

電信龍頭中華電信（2412）昨（18）日推出HiNet光世代全新「速在必行」與「MOD 家速方案」限時優惠，每月降價100元，雙向500M降至「甜蜜點」999元，中華電信個家分公司總經理胡學海認為，AI應用推升固網寬頻需求，新促案推升高速上網用戶占比，力守HiNet過半寬頻網路市占率，卡位智慧家庭市場，提升國家數位競爭力

即日起新申請、升速、約滿原速率續約均有每月優惠100元，上行100M／下行40M優惠價699元，雙向300M每月899元，雙向500M降至999元，雙向1G則為1,199元。中華電並搭配內容產品，推出每月加價100元的「MOD家速方案」，收視2026年世界盃足球賽、亞運等國際頂尖體育賽事與熱門影劇。

近年中華電信面對有線電視寬頻競爭，以「升速」帶動寬頻營收及平均帳單金額（ARPU）成長，2025年第4季固網寬頻ARPU達819元，創歷史新高。

胡學海表示，中華電信持續推動用戶升級，300M以上用戶從2022年的27%，2026年可望突破五成，100M以上客戶占比85%，推升WiFi全屋通滲透率從2022年的18%提升至65%，新促案可能影響ARPU成長，但寬頻營收可持續成長，穩住市占率。

2025年底全台家戶數約900萬戶，固網寬頻725萬戶；中華電信寬頻電路用戶數約445萬，其中HiNet光世代用戶約373萬，年度淨增加用戶僅5萬，成長速度低於市場水準。

胡學海表示，999元是消費者升速關鍵甜蜜點，加上AI應用落地，更可望快速推升上網速度的需求，未來500M以上用戶滲透率也可望超過五成。中華電信從2022年將下行300M／上行100M促案價將至999元，2023年雙向300M價格降至999元，都推升300M以上高速上網用戶滲透率快速成長。

寬頻上網普及率及上網速率是世界各國數位競爭力的關鍵要素，根據2025 IMD世界數位競爭力，台灣網路速度從2022年排名20名，進步到2025年排名14名。

有線電視 WiFi 競爭力

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