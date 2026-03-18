燦坤搶春季商機祭「有省錢」策略 寵物卡下殺26折、空調早鳥回饋破萬

新青安即將在今年7月底落日，據悉，行政院已確認四大方向。包括新版的利率水準至少會在2.3%以上，寬限期最長將從5年改為3年、成數最高8成不變，但會另外加入「80條款」，亦即，借款年紀加上借款年期不得超過80。

2026-03-18 14:13