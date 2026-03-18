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燦坤搶春季商機祭「有省錢」策略 寵物卡下殺26折、空調早鳥回饋破萬

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
燦坤3C家電璀燦春季購物節登場，「五星級有省錢」體驗升級，指定商品最高現折2,599元，滿額再抽萬元好禮。公司提供
燦坤3C家電璀燦春季購物節登場，「五星級有省錢」體驗升級，指定商品最高現折2,599元，滿額再抽萬元好禮。公司提供

燦坤（2430）搶攻春季換季商機，宣布即日起至31日發動「璀燦春季購物節」。在消費動能趨緩下，燦坤此次以「五星級（有省錢）」為策略核心，祭出指定商品5折起、最高現折2,599元等優惠，並同步鎖定毛經濟與空調早鳥市場，力拚在傳統淡季中衝出業績。

針對近期熱門的寵物經濟，燦坤持續深化布局，推出「寵物會員卡」專屬優惠。凡綁定APP的寵物卡會員，指定商品最低下殺26折，如電競滑鼠現省1,700元。此外，購買寵物類商品還可抽8,820點燦坤K幣，透過精準分眾行銷，試圖提升會員黏著度與客單價。

在空調部分，燦坤強調專業安裝服務與早鳥回饋。即日起至3月底，選購四季冷暖空調最高回饋達16,300元，並提供「今天買、明天裝」的快速服務以避開夏季裝機旺季。以日立一對一變頻冷暖空調為例，結合會員價、節能補助及寵物卡優惠，總計省下金額超過1.7萬元。

燦坤觀察，目前民眾支出轉趨審慎，選購3C家電時更看重「高品質與價格合理」。為此，燦坤也活用「K幣」機制，指定商品只需扣除80點K幣即可折抵300元以上，涵蓋行動電源、循環扇等生活必備品，藉此活化點數經濟。

此外，適逢SAMSUNG Galaxy S26旗艦系列新機18日正式在台開賣，燦坤同步祭出「星動AI大禮包」及銀行分期回饋，最高現賺破2萬元，期望藉由科技新品熱潮帶動門市人流。

針對春季過敏需求，燦坤推出LG吸塵器58折起、清淨機69折起等清潔家電優惠。面對市場挑戰，燦坤透過跨領域布局與多元補助方案，力求在清明連假前夕搶占消費者的換季採購預算。

日立 商品 行動電源

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