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和泰大金北部物流中心落成 強化北台灣物流布局

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
和泰大金北部物流中心正式落成剪綵儀式，左起為旭源營造工程董事長朱東輝、和泰興業董事黃志誠、和泰興業董事長王玄郎、桃園市市長張善政、和泰興業會長蘇一仲 、桃園市議員詹江村、和泰興業總經理陳永澤、李俊仁建築師事務所李俊仁。圖／公司提供
和泰大金北部物流中心正式落成剪綵儀式，左起為旭源營造工程董事長朱東輝、和泰興業董事黃志誠、和泰興業董事長王玄郎、桃園市市長張善政、和泰興業會長蘇一仲 、桃園市議員詹江村、和泰興業總經理陳永澤、李俊仁建築師事務所李俊仁。圖／公司提供

日本大金DAIKIN空調創業逾百年，長期專注空調核心技術與環境永續發展，為全球空調產業領導品牌。和泰興業代理大金空調以來，深耕台灣市場，營運規模穩健成長。因應產品線擴充與物流需求提升，和泰大金完成「北部物流中心」建置，強化北台灣物流布局與供應鏈效能。

和泰大金蘇一仲會長表示，隨著營運規模持續成長，公司持續加碼投資台灣，推動全台服務網絡升級。北部物流中心的落成，不僅提升倉儲與配送量能，更象徵供應鏈戰略進化與服務品質全面強化。

此外，公司採分區、分期建置物流體系，自彰化起步，逐步推進北、中、南、東據點，建構覆蓋全台的高效物流網絡；此次北部據點啟用，標誌整體布局邁入關鍵階段。

蘇一仲指出，透過導入智慧物流與節能技術，整合倉儲、配送、維修與營業系統，提供更即時完整的一站式服務，全面提升營運效率與供應鏈韌性。

同時，物流中心亦以高規格綠建築與健康建築標準打造，落實節能減碳與環境永續理念，並帶動在地就業與產業發展。未來東部物流中心預計於2027年完工，將與北部據點形成雙核心布局，持續強化區域服務能力。

桃園市長張善政表示，和泰大金於沙崙產業園區率先啟用物流設施，具示範意義，象徵園區正式邁入實質營運階段，並將帶動企業進駐，發展為北臺灣重要物流核心。

沙崙園區鄰近桃園國際機場、臺北港及臺61線，具備海空聯運優勢，可整合物流資源、提升配送效率，並串聯周邊產業聚落。市府將持續完善基礎建設與投資環境，推動產業升級與城市競爭力。

桃園市政府地政局表示，和泰興業投資設立沙崙物流中心，透過集中化與系統化管理，有效提升北臺灣調度效率與服務品質；未來第二期工程將作為零組件倉儲使用，進一步強化供應鏈穩定與營運效能，打造高效率且具韌性的投資環境。

北部物流中心位於桃園市大園區沙崙產業園區，鄰近桃園國際機場及主要幹道，具備優越交通條件，為北部物流核心據點。本案總投資逾20億元，為地上三層倉庫建築，總樓地板面積約5,161坪。

在規劃設計上，中心於耐震、承重與消防安全等項目皆高於法規標準，並導入高效率節能空調與智慧控制系統，提升能源效率。整體設計融入太陽能發電、綠化植栽、省水回收及節能照明等措施，打造安全、舒適且永續的作業環境。

北部物流中心啟用後，將串聯既有與規劃中之各區物流據點，提升儲放容量與貨物流通效率，強化整體供應鏈韌性。未來，和泰大金將持續優化全台物流網絡，提升營運效率與市場競爭力。

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